Die Laugnataler lassen es krachen beim Galaball in Welden

Die Premiere der Show "Welcome to Greece" der Laugnataler Faschingskracher in Welden wird mit viel Applaus gefeiert. Hier sind die nächsten Faschingstermine.

Auf ihrem Galaball sind die Laugnataler Faschingskracher in die fünfte Jahreszeit gestartet. Für Päsidentin Marion Nagy ist es eine ganz besondere Saison denn sie feiert ihr 20. Jubiläum im Weldener Fasching. Zusammen mit der Hofmarschällin Julia Strohwasser begrüßte Marion Nagy die Gäste des Galaballs. Mit einem Wiener Walzer gaben die Laugnataler Faschingskracher anschließend die Tanzfläche frei. Die Musiker von der Band Die Mangos sorgten für Tanzmusik und so füllte sich die Tanzfläche im Nu.

Während der Pausen sorgte der Carnevalsclub CCK Fantasia aus Königsbrunn unter dem Motto "Hotel Empire – alles außergewöhnlich" für Stimmung. Mit dabei die Männergruppe Die Taktlosen 2.0 sowie die Narrneusia-Showtanzgruppe aus Neusäß mit ihrem Motto „Schiff Ahoi – volle Fahrt voraus“. Das Publikum war begeistert von den bunten Kostümen und Tänzen.

Es geht mythisch zu im Weldener Fasching

Zum Höhepunkt des Abends stand die Premiere der Faschingskracher mit ihrer Show „Welcome to Greece“ an. Dabei entführten die Faschingskracher ihre Gäste unter den Regenten Prinzessin Natalie I. und Prinz Michael II. in die Welt der Mythen, Götter und Legenden des warmen Griechenlands.

98 Bilder Der kunterbunte Faschingsumzug in Welden 2023 Foto: Marcus Merk

Die Tänze rund um die zum Leben erweckten griechischen Statuen, das große Finale auf dem Olymp und die spektakulären Hebefiguren sorgten dafür, dass nicht nur die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne strahlten, auch das Publikum war hellauf begeistert und belohnte die Kracher mit tosendem Applaus.

Gardetreffen, Rosenball, Kinderball und Faschingsumzug in Welden

Nach der Premiere ist vor den nächsten Veranstaltungen. Das gilt auch für die Laugnataler Faschingskracher, die folgende Events in Holzwinkelsaal in Welden geplant haben:

Gardetreffen : Am Samstag, 20. Januar, findet das Gardetreffen mit den Auftritten vieler befreundeter Gastgarden statt. Beginn ist um 13 Uhr, Einlass ab 12.30 Uhr. Es gibt keinen Kartenvorverkauf.

Am Samstag, 20. Januar, findet das mit den Auftritten vieler befreundeter Gastgarden statt. Beginn ist um 13 Uhr, Einlass ab 12.30 Uhr. Es gibt keinen Kartenvorverkauf. Rosenball : Die Band Take Five spielt am Samstag, 27. Januar, beim Rosenball . Es gibt Auftritte der Laudonia aus Lauingen und des Faschings- und Freizeitclubs FFC Augsburg . Der Ball beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es bei Sandra Berchtold unter Telefon 08293/960999.

Die Band Take Five spielt am Samstag, 27. Januar, beim . Es gibt Auftritte der Laudonia aus und des Faschings- und Freizeitclubs . Der Ball beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es bei unter Telefon 08293/960999. Kinderball: Eine Kinderdisco mit Tanzen und Spielen gibt es am Sonntag, 28. Januar, beim Kinderball. Los geht es um 13.30 Uhr, Einlass ist ab 13 Uhr. Karten gibt es nur an der Kasse.

Bei allen Veranstaltungen wird das Showprogramm „Welcome to Greece“ der Laugnataler Faschingskracher zu sehen sein. Veranstalter sind die Musikvereinigung Welden und die Laugnataler Faschingskracher. Der Faschingsumzug in Welden setzt sich am Samstag, 10. Februar, ab 14.30 Uhr in Bewegung. Anschließend gibt es eine Party im Zelt. (AZ)