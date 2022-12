Film über Bert Trautmann: Als der Dreh bei Welden Geheimsache war

Plus Szenen für die Biografie von Bert Trautmann wurden vor fünf Jahren im ehemaligen Paraxolwerk zwischen Welden und Emersacker gedreht. Nun war sie im TV zu sehen.

Sein Genickbruch machte ihn zur Legende: Die Geschichte des deutschen Torwarts Bert Trautmann begeisterte am Montagabend ein Millionenpublikum zur besten Fernseh-Sendezeit. Was viele nicht wissen: Szenen für den Film wurden im Holzwinkel gedreht.