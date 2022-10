Welden

Heimat-Check: Welden bietet viel, doch es gibt Kritik am Busverkehr

Plus Welden ist ein beliebter Wohnort im Landkreis Augsburg. Beim Heimat-Check durften die Bewohner ihre Gemeinde bewerten. Es gibt sehr gute und schlechtere Noten.

Von Regine Kahl

Von der Anhöhe bei der Theklakirche zeigt sich Welden von seiner besten Seite. Eingebettet in schöne Landschaft liegt der Markt mit seinen knapp 4000 Einwohnern da. So mancher Wanderer denkt sich bei dieser Aussicht: Hier lässt es sich bestimmt gut leben. Doch ist das wirklich so? Das Ergebnis des Heimat-Checks, an dem sich über 100 Bewohnerinnen und Bewohner von Welden beteiligt haben, ist eindeutig: Die Lebensqualität in Welden ist hoch, doch es gibt auch Kritikpunkte, die vor allem den Verkehr betreffen.

