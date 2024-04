Welden

Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Welden

In den frühen Morgenstunden wird am Montag ein gelber VW in Welden angefahren. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Welden. Demnach wurde dort am Montag in den frühen Morgenstunden ein gelber VW Sharan angefahren. Das Auto stand in der Straße im Haldenloh gegenüber der Hausnummer zwei. Dort wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08291-18900 zu melden. (kinp)

