Baustelle Bahn: Es dauert mal wieder länger – auch in Westendorf

Plus Seit mehreren Wochen sorgen die Arbeiten am Westendorfer Bahnhof bereits für Zugausfälle. Doch es ist nicht die einzige Baustelle auf der Strecke nach Donauwörth.

Der Bahnsteig in Westendorf wird erneuert. Seit Mitte August kommt es daher zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen. Betroffen sind davon vorwiegend Pendlerinnen und Pendler, die zwischen Augsburg, Donauwörth und Treuchtlingen fahren. Angestrebt war die Bauzeit bis zum 11. September, nun wurde sie bis zum 14. September verlängert. Doch es kommt noch zu weiteren Ausfällen.

Wie bereits bekannt, entfallen die Züge der Linien RE80 und RB89 tagsüber bis zum 11. September. Nur die Linie RB87 verkehrt zwischen Augsburg und Donauwörth. Zudem entfallen die Züge der Linie RB87, die nur zwischen Meitingen und Augsburg verkehren. Von circa 19 Uhr bis circa 1:30 Uhr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.