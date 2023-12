Westheim

vor 19 Min.

Aumann&Stuhler Orthopädie Schuhtechnik erweitert Betrieb in Westheim

Plus Die Tagespflege-Einrichtung in Westheim steht seit Monaten leer. Nun plant die benachbarte Orthopädie Schuhtechnik "Aumann & Stuhler" eine Erweiterung.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Die Orthopädie Schuhtechnik Aumann & Stuhler in Westheim ist weiter am Wachsen. Die Firma hat sich über die Grenzen von Neusäß und Augsburg einen Namen als Fachbetrieb für orthopädische Schuhe nach Maß und alle Fragen rund um das Thema Gesundheitsschuhe und Fußprobleme gemacht. Jörg Aumann und Alexandra Stuhler haben sich 2018 in Westheim selbstständig gemacht. Sie bauten die lange leer stehende Apotheke in der Hindenburgstraße um und seitdem muss der etablierte Betrieb immer wieder erweitern. Denn sowohl der Kundenzuspruch als auch die Mitarbeiterzahl steigt stetig an.

"Da die Nachbarräume, wo vorher eine Tagespflege war, schon lange leer stehen, ergab sich für uns die Gelegenheit, zu mehr Platz und Lagerräumen zu kommen", erklärt Jörg Aumann, nachdem der zuständige Planungsausschuss in Neusäß vergangene Woche der Nutzungsänderung der Räume einstimmig zugestimmt hatte. Fünf Jahre nach der Eröffnung fehlen der Firma nämlich vor allem ein Schulungs- und Aufenthaltsraum für die inzwischen 20 Beschäftigten sowie Lagerflächen. In den zusätzlichen 200 Quadratmetern soll künftig ein weiterer Maßraum mit 3D-Fußscanner untergebracht werden, "wo dann auch mehr Platz zur Verfügung steht für beratungsintensivere Fälle", sagt Alexandra Stuhler. Denn gerade bei älteren Menschen, die Fußwunden oder andere Probleme haben, ist die Beratung länger und intensiver und oft müssen auch Angehörige dabei sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen