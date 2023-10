Westheim

07:30 Uhr

Schule ab Ostern im Interimsbau: So sollen die Kinder sicher ankommen

Plus Wenn die Westheimer Schule nach den Osterferien in die Containerschule als Ausweichquartier zieht, haben die Kinder einen anderen Schulweg. So will ihn die Stadt sicher gestalten.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Mehrere widrige Umstände führten dazu, dass sich das größte Projekt der Stadt Neusäß, der Neubau der Westheimer Schule und des Feuerwehrhauses, verzögert hat. Nun ist aber ein Baubeginn in Sicht. Wie in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses bekannt wurde, soll der Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien 2024 im Interimsbau in der Nähe auf der sogenannten Seitzwiese an der Ecke Hindenburgstraße/Von-Rehlingen-Straße, stattfinden.

Die Stadt konnte das Grundstück an der von-Rehlingen-Straße genau für diesen Zweck vor einigen Jahren kaufen, nachdem sich der Stadtrat für einen Neubau und gegen eine Sanierung bei laufendem Schulbetrieb über mehrere Jahre entschieden hatte. Nun wird die Grundschule vor den Osterferien aus dem alten Gebäude umziehen in eine Containerschule in moderner Modulbauweise.

