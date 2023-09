Mit falschen Nummernschildern unterwegs und nach Unfall getürmt

Erst hat ein Mann Nummernschilder ausgetauscht, dann floh er in Zusmarshausen auch noch vor der Polizei. Jetzt droht ihm eine ganze Liste von Anzeigen.

Fahren ohne Zulassung und Urkundenfälschung: Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurde bei der Polizei Zusmarshausen telefonisch mitgeteilt, dass ein Zeuge beobachtet hatte, wie eine männliche Person die Kennzeichen von einem Opel an einen Audi anbrachte und anschließend mit diesem wegfuhr. Im Rahmen der Fahndung nach dem Audi kam dieser einer Funkstreife am Ortseingang von Zusmarshausen entgegen.

Der Mann floh erst mit dem Auto Richtung Steinekirch

Der Audi beschleunigte stark und fuhr in Richtung Steinekirch davon. Am Ortsende von Steinekirch bog der Audi links ab und fuhr in Richtung Landschulheim. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf einem Feld liegen. Als die Polizeistreife an diesem Fahrzeug eintraf, war der Fahrer bereits verschwunden. Die weiteren Ermittlungen im Umfeld des Fahrzeughalters vom Opel ergaben, dass der Halter selbst mit dem Audi unterwegs war.

Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Zulassung, Fahren ohne Pflichtversicherung und Steuerhinterziehung. Da sich bei der Flucht vor der Polizei im Fahrzeug noch die unbeteiligte Freundin des Beschuldigten befand, wird noch eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung geprüft. (lig)