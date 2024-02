Vorfahrt genommen: Unfall in Kreisverkehr in Zusmarshausen

Am Mittwochabend kommt es zu einem kleineren Unfall im sogenannten Sortimo-Kreisel in Zusmarshausen.

Zu einem Unfall ist es im sogenannten Sortimo-Kreisel in Zusmarshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, nahm eine Autofahrerin einer anderen beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr. Verletzt wurde dabei niemand, berichtet die Polizei. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (kinp)