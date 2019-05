vor 55 Min.

40 Millionen Euro für die Forschung in Augsburg

Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger fördern eine Initiative für den Wirtschaftsraum

Von Michael Hörmann

Es war eine nicht alltägliche Konstellation in der großen Halle des Technologiezentrums (TZA) im Innovationspark: Abseits der großen Maschinen waren drei Stehmikrofone aufgebaut. Kurz nach 14 Uhr kamen die drei Männer, die vor diesen Mikrofonen über eine für den Wirtschaftsstandort Augsburg wichtige Nachricht informieren wollten.

Und so standen Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) eng beinander. Sie gaben bekannt, dass der Freistaat in Zusammenarbeit mit der heimischen Industrie ein Forschungsprogramm von 40 Millionen Euro auf den Weg gebracht hat. Freistaat und Wirtschaft beteiligen sich je zur Hälfte. Von den Anwesenden aus Politik, Industrie und Wirtschaftskammern gab es Beifall. Bis zuletzt stand nämlich nicht fest, wie konkret die Unterstützung des Freistaats aussehen soll.

Im Nachgang der politischen Aufarbeitung geht es jetzt darum, wer den Anstoß gegeben hat. Die Freien Wähler reklamieren die Urheberrechte. Aus einem Gespräch des Landtagsabgeordneten Fabian Mehring im Januar mit Vertretern der Wirtschaft habe die Landtagsfraktion frühzeitig eine Initiative in die Verhandlungen des bayerischen Haushalts für 2019/2020 eingebracht. Mehring: „Damit wird bereits eine Million Euro für die Entwicklung von KI-Technologien (künstliche Intelligenz) für Produktionsabläufe in der gebeutelten Region Augsburg bereitgestellt, um Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie zu sichern.“

Bernd Kränzle, Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion, dankt der Staatsregierung für die Unterstützung: „Taten statt Worte. So kennen wir den Ministerpräsidenten, und so handelt die CSU-Stadtregierung", sagte Kränzle am Montag. OB Gribl und Wirtschaftsreferentin Eva Weber hätten in den vergangenen Wochen „keine großen Worte bei Demonstrationen geschwungen, sondern Hand in Hand mit dem Freistaat Bayern und der ansässigen Wirtschaft um Lösungen gerungen".

