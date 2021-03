vor 49 Min.

Ab Montag laufen Bauarbeiten an der Tramlinie 2

Wegen Bauarbeiten an der Tramlinie 2 in Augsburg gibt es vor und in den Osterferien teilweise einen Ersatzverkehr für Fahrgäste.

Von Eva Maria Knab

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen sich ab Montag auf Bauarbeiten an der Tramlinie 2 einstellen. Wie die Augsburger Stadtwerke mitteilen, wird die verkehrsärmere Zeit vor und in den Osterferien genutzt, um in die Infrastruktur zu investieren. Dabei kommt es vorübergehend zu Einschränkungen.

Warum die Bauarbeiten nötig sind

Von Montag, 22. März, bis zum 12. April sollen auf der Linie 2 zwischen Kriegshaber und der Endhaltestelle "Park und Ride Augsburg West" insgesamt drei Bereiche saniert werden. Das hat Folgen. Wegen der Bauarbeiten fährt in der Woche vor den Osterferien, von 22. bis 27. März, die Linie 2 ab 20 Uhr nur bis zum Wendedreieck Kriegshaber. In den Osterferien, von 27. März bis 12. April, gilt diese Regelung dann ganztags. Zwischen Kriegshaber und Endhaltestelle "Augsburg West P&R" sollen Ersatzbusse der Linie B2 eingesetzt werden.

Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg erklärt, warum die Bauarbeiten nötig seien: Zum einen werden Unterlagsplatten bei den Gleisen in einem Abschnitt getauscht, um wieder für mehr Fahrtkomfort zu sorgen. Darüber hinaus wird der Gleisbereich an der Haltestelle Uniklinikum saniert. In der Boschstraße werden die Gleise ausgewechselt. Im Zuge der Gleisbauarbeiten soll auch eine neue Gleisschmieranlage in Kriegshaber auf Höhe der Kreuzung Ulmer/Neusässer Straße eingebaut werden.

