Andreas Stahl: Neuer junger Pfarrer für die Erlöserkirche im Bärenkeller

Für Andreas Stahl ist die Erlöserkirche die erste Station nach dem Vikariat. Der junge Pfarrer ist seit Kurzem verheiratet und freut sich nicht nur auf eine lebendige Gemeinde im Bärenkeller.

Gut fünf Monate nach der Verabschiedung von Bernd Fischer in den Ruhestand hat der Augsburger Stadtteil Bärenkeller einen neuen evangelischen Pfarrer. Andreas Stahl hat die Stelle in der Erlöserkirche übernommen, die gleichzeitig seine erste Station nach dem Vikariat ist. Der 32-Jährige Geistliche wurde deshalb nicht nur von Dekan Frank Kreiselmeier in seine Pfarrstelle eingeführt, sondern in der Heilig-Kreuz-Kirche auch von Regionalbischof Axel Piper ordiniert. Dieser zeigt sich überzeugt, dass Stahl "für das Dekanat Augsburg und den Kirchenkreisein echter Gewinn sowie eine vielschichtige und überzeugende Bereicherung" ist.

Der junge Pfarrer freut sich auf seine Aufgabe in dem Siedlerstadtteil im Nordwesten Augsburgs in "einer kleinen, aber sehr engagierten und lebendigen Gemeinde". Er habe Augsburg sowieso im Auge gehabt. Da der Kirchenvorstand im Bärenkeller offen gewesen sei für einen Berufsanfänger, sei sein Wunsch in Erfüllung gegangen.

Das ist der neue Pfarrer der Erlöserkirche im Bärenkeller

Andreas Stahl wurde in München geboren und wuchs als Sohn eines evangelischen Pfarrers und einer Sonderpädagogin mit seinen vier Geschwistern in Amberg auf. Sein Theologiestudium führte ihn nach München, Jerusalem, Erlangen, Hongkong und Stellenbosch in Südafrika. Nach seiner Dissertation zum Thema "Traumasensible Seelsorge“ absolvierte der Protestant sein Vikariat im Münchner Vorort Grünwald.

Dass sein Start im Bärenkeller mitten in der Corona-Krise erfolgt, betrachtet Stahl nicht nur als Nachteil. Dadurch habe er mehr Zeit, sich in die Führung eines Pfarramts einzuarbeiten. Gleichwohl freut er sich, wenn wieder mehr Begegnungen möglich sind und er die Menschen im Stadtteil kennen lernen kann. Seinen katholischen Nachbar-Pfarrer Bernd Weidner habe er bereits kennen- und schätzengelernt, verrät er.

Andreas Stahl freut sich auf eine Zeit, die weniger von Corona geprägt ist

Weil das Pfarrhaus renovierungsbedürftig ist, lebt Andreas Stahl nicht direkt bei der Kirche, sondern im benachbarten Neusäß - dort betreut er die Protestanten im Stadtteil Täfertingen. Der 32-Jährige ist seit Kurzem verheiratet, seine Frau studiert Theologie. "Im Herbst folgt die kirchliche Trauung und dann hoffentlich die Hochzeitsreise. " Auch der junge Pfarrer sehnt sich nach einem Leben, das nicht mehr so stark von der Pandemie geprägt ist.

Lesen Sie auch: