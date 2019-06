vor 37 Min.

Apotheken-Notdienst, Notaufnahme, Ärzte heute in Augsburg und Umland

Arzt, Apotheken-Notdienst oder Notaufnahme: Wer am Wochenende Hilfe in Augsburg und Umgebung benötigt, findet hier die Telefonnummern für die Ansprechpartner am Samstag und Sonntag (15. und 16. Juni 2019).

Ärzte-Notdienst, Apotheken-Notdienst, Notaufnahme heute am Wochenende in Augsburg und Umgebung: Hier bekommen Sie am Samstag und Sonntag (15. / 16. Juni 2019) Hilfe.

Arzt oder Apotheke am Wochenende in Augsburg und Umgebung benötigt? Hier finden Sie eine Übersicht über die Ärzte-Bereitschaft, den Apotheken-Notdienst, Zahnärzte und Notaufnahme am Samstag (15. Juni 2019) und Sonntag (16. Juni).

Welche Arztpraxis hat heute geöffnet? Welcher HNO-Arzt, Augenarzt oder Frauenarzt ist in Augsburg und Region verfügbar? Wo ist heute die nächste Apotheke offen? Hier die Adressen und Telefonnummern:

Ärzte-Notdienst, Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Fachärzte am Samstag und Sonntag: Telefonnummern für einen Arzt in Augsburg und Region

KVB-Bereitschaftspraxis am Klinikum Augsburg, Stenglinstraße 2, Montag, Dienstag, Donnerstag 18 bis 22 Uhr, Mittwoch u. Freitag 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag u. Feiertage 8 bis 22 Uhr.

KVB-Bereitschaftspraxis am Vincentinum, Franziskanergasse 12, Allgemeinärztlich/Internistisch; Orthopädisch/Chirurgisch und Kinderarzt: Mittwoch 14 bis 21 Uhr, Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr.

KVB-Bereitschaftspraxis Wertachklinik Bobingen, Wertachstraße 55, Allgemeinärztliche Versorgung: Mittwoch 17 bis 21 Uhr, Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr.

Bereitschaftsärztlicher Hausbesuchsdienst u. fachärztlicher Bereitschaftsdienst (HNO, Augen, Frauenärzte) zu sprechstundenfreien Zeiten Tel. 116117 (ohne Vorwahl, kostenlos). – Werktags ärztliche Versorgung durch den Hausarzt.

24-Stunden-Notaufnahme in Augsburg und Umgebung: Telefonnummern am Wochenende

Uniklinik Augsburg, Stenglinstraße 2, Zentrale Notaufnahme, Telefon 0821/400-2480.

Kinderklinik Augsburg/Mutter-Kind-Zentrum Schwaben, Stenglinstraße 2, Notaufnahme Kinderklinik, Telefon 0821/400-02; Notaufnahme Kreißsaal, Tel. 0821/400-9280.

Klinikum Augsburg Süd, Sauerbruchstraße 6, für HNO und Haut, Telefon 0821/400-7261; Notruf für Allergiker, Telefon 0821/400-7450.

Hessing-Klinik (Orthopädie), Hessingstr. 17, Telefon 0821/909-0 (geänderte Öffnungszeit der Notfallambulanz am 15. und 16. Juni, 7-15 Uhr).

Josefinum, Kapellenstraße 30, Ambulanz Kinderklinik Telefon 0821/2412-0; Notaufnahme Frauenklinik (Kreißsaal) Telefon 0821/2412-283.

Krankenhaus Aichach, Krankenhausstraße 11, Telefon 08251/909-0.

Krankenhaus Bobingen, Wertachstraße 55, Telefon 08234/81-1.

Krankenhaus Friedberg, Herrgottsruhstraße 3, Telefon 0821/600-40.

Krankenhaus Schwabmünchen, Weidenhartstraße 35, Tel. 08232/508-0.

Zahnarzt-Notdienst: Bereitschaft heute in Augsburg, Aichach, Neusäß

Notdienst am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 und von 18 bis 19 Uhr:

Aichach: Dr. Julius Wirnharter, Augsburger Straße 6, Telefon 08251/6565.

Neusäß: Dr. Martin Schönauer, Hauptstraße 19, Telefon 0821/465046.

Zahnkliniken

Amedis, City-Galerie (Bürohaus), Willy-Brandt-Platz 1, von 9 bis 18 Uhr, Telefon 0821/5089377.

Ars Dentalis, Hermanstraße 15, von 10 bis 17 Uhr, Telefon 0821/207583.

Jona – Zentrum für Kinder- und Jugendzahnheilkunde, Josefine Nagy, Bahnhofstraße 7. Kinderzahnärztlicher Notdienst Samstag von 10 bis 18 Uhr, Telefon 0821/4484770.

Apotheken-Notdienst heute in Augsburg, Neusäß, Gersthofen, Königsbrunn, Friedberg (15. / 16. Juni 2019)

Augsburg

Luther King Apotheke, Luther-King-Str. 4, Fr 8.30 - Sa 8.30 Uhr, 08 21/44 40 93 45.

Stadt-Apotheke, Blücherstraße 25, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/71 55 66.

Tattenbach-Apotheke, Tattenbachstr. 22, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/8 46 38.

Anna-Apotheke, Färbergäßchen 5, Sa 8.30 bis So 8.30 Uhr, 08 21/41 01 09 80.

Elisabeth-Apotheke, Soldnerstraße 21, Sa 8.30 bis So 8.30 Uhr, 08 21/71 17 18.

Kurhaus-Apotheke, Klausenberg 4, Sa 8.30 bis So 8.30 Uhr, 08 21/99 33 56.

Apotheke am Schlößle, Blücherstraße 1, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/72 10 80.

Bärenkeller-Apotheke, Lerchenweg 65, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/46 14 87.

Casania-Apotheke, Augsburger Str. 9 1/2, So 8.30 - Mo 8.30 Uhr, 08 21/6 50 53 30.

St.-Anna-Apotheke, Bgm.-Aurnhammer-Straße 10, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/9 12 25.

Umland

Gersthofen, Europa-Apotheke, Bahnhofstraße 13, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/47 11 50.

Königsbrunn, Falken-Apotheke, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 97, Fr 8 bis Sa 8 Uhr, 0 82 31/91 74 40.

Königsbrunn, Linden-Apotheke, Augsburger Str. 27, So 8 bis Mo 8 Uhr, 0 82 31/54 54.

Neusäß-Steppach, Raphael-Apotheke, Am Dreieck 2 – 4, Sa 8.30 bis So 8.30 Uhr, 08 21/48 12 44.

Friedberg, Ludwigs-Apotheke, Ludwigstr. 25, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/60 14 67.

Alle Angaben ohne Gewähr. (AZ)

Themen Folgen