Es wird wieder Sommer in der Stadt, was liegt da näher, als baden zu gehen? Augsburg mit seinen vielen Seen und Freibädern bietet zahlreiche Möglichkeiten, abzutauchen. Das Besondere in der Wasserstadt ist aber: Auch an einigen Kanälen ist Schwimmen erlaubt. Ein Überblick.

