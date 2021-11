Augsburger Tramlinie 3 wird bald verlängert - Fahrschule fährt bereits

Die verlängerte Strecke der Straßenbahnlinie 3 von Haunstetten nach Königsbrunn wird bald in Betrieb genommen. Letzte Vorbereitungen laufen.

Die knapp 400 Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer der Stadtwerke Augsburg (SWA) durchlaufen aktuell Fahrschulungen für die neue Linie 3 nach Königsbrunn, damit diese nach der Eröffnung am Sonntag, 12. Dezember, auch Fahrgäste zwischen Augsburg und Königsbrunn befördern darf. Bis dahin fahren täglich „leere“ Straßenbahnen entlang der Trasse Richtung Süden, aber nur zwischen den Haltestellen „Inninger Straße“ und „Königsbrunn Zentrum“. An zwei Schulungen täglich nehmen jeweils zehn Fahrerinnen und Fahrer teil.

Straßenbahnlinie 3: In 30 Minuten von Augsburg nach Königsbrunn

SWA-Ausbildungsleiter und -Fahrlehrer Robert Kratzsch erklärt: „Zuerst schauen wir uns die Strecke im theoretischen Teil gemeinsam an.“ Vorsicht sei etwa bei schulnahen Bahnübergängen geboten. Weite Teile der neuen Strecke sind eingezäunt, was beim Aussteigen im Notfall zum Tragen kommt. Im Praxisteil fahren dann alle Schulungsteilnehmenden einen Teil der Strecke. Neben dem reinen Kennenlernen steht dabei mitunter eine Gefahrenbremsung bei hoher Geschwindigkeit auf dem Programm.

Nach den Probefahrten und den technischen Abnahmen sind die Schulungsfahrten die letzte Phase, bevor dann nach der Eröffnung die ersten Straßenbahnen in 30 Minuten „von Kö zum Kö“ rollen, also von der Mitte Königsbrunns zum Königsplatz und weiter zum Hauptbahnhof in Augsburg. Geplant ist ein 15-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit sowie ein 20- und 30-Minuten-Takt am Wochenende und in der Nebenverkehrszeit. Die neue Strecke ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Projekts „Mobilitätsdrehscheibe“, zu dem mehrere Projekte im Raum Augsburg zählen, darunter die Verlängerung der Linie 1 nach Hochzoll, der seit 2013 modernisierte Königsplatz, der Hauptbahnhof mit der für 2021 geplanten Eröffnung und der noch im Genehmigungsverfahren steckende Bau der Straßenbahnlinie 5. (AZ)

