Ausbildung in der Region Augsburg: Weniger Stellen, weniger Bewerber

Plus Die Corona-Pandemie hat sich auch auf den Ausbildungsmarkt ausgewirkt, beobachten die Agentur für Arbeit, IHK und Handwerkskammer Schwaben. Auch der Fachkräftemangel nimmt zu.

Weniger Ausbildungsstellen, weniger Bewerberinnen und Bewerber - so lautet das Fazit des aktuellen Ausbildungsjahres, das im September startete. Roland Fürst, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Augsburg, sprach von einem "fordernden Jahr für den Ausbildungsmarkt". Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und die Suche nach neuen Methoden zur Nachwuchsgewinnung – all das macht sich auf dem Ausbildungsmarkt zur Zeit bemerkbar.