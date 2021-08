Augsburg

18:00 Uhr

Bauen wird noch teurer: So stark steigen die Preise für Grundstücke in Augsburg

Die Preise für Bauland sind in Augsburg in den vergangenen beiden Jahren "explodiert".

Plus Der Preis für Wohnbaugrundstücke in Augsburg ist zwischen 2018 und 2020 enorm gestiegen. Einige Familien könnten jedoch an vergünstigte Areale kommen.

Von Stefan Krog

Die Preise für Bauland sind in Augsburg in den vergangenen beiden Jahren explodiert. Die Preise für Wohnbaugrundstücke - egal ob für Ein- oder Mehrfamilienhäuser - gingen zwischen 2018 und 2020 im Durchschnitt um etwa 40 Prozent nach oben. Gegenüber dem Jahr 2014 gab es sogar mehr als eine Verdoppelung der Bodenpreise. "Es gab sehr deutliche Steigerungen, und aktuell ist auch kein Ende in Sicht", so Ron Hinz, Geschäftsstellenleiter des Gutachterausschusses der Stadt Augsburg. Auch im ersten Halbjahr 2021, das nicht mehr in die Auswertung einfloss, habe man keine Umkehr beobachtet - für die Preisentwicklung der künftig neu entstehenden Immobilien ist das kein gutes Zeichen.

