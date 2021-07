Augsburg

Corona-Fälle bei Abi-Reise: 22 Augsburger Schüler müssen in Quarantäne

Nach einer Abi-Reise nach Kroatien gibt es Corona-Fälle – und rund 20 Augsburger Schüler müssen in Quarantäne.

Plus Nach einer Abi-Reise nach Kroatien sitzen 22 Augsburger Schüler in Corona-Quarantäne, es gibt zwei positive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg steigt auf knapp 20.

Sie wollten Entspannung, Spaß und Party nach dem Abi-Stress. Für eine Gruppe von Augsburger Schülern endete eine Abi-Reise nach Kroatien nun aber in der Corona-Quarantäne. Die 22 Schüler, Teil eines Abitur-Jahrgangs eines Augsburger Gymnasiums, mussten sich isolieren, weil es bei der Reise eines kommerziellen Anbieters zu Corona-Fällen gekommen ist. Zwei Schüler wurden bislang positiv auf das Virus getestet.

