Corona-Kontrolle im Augsburger Nachtleben: Polizei und Stadt ahnden Verstöße

Plus Stadt und Polizei haben Freitagabend zahlreiche Lokale, Clubs und Diskos kontrolliert. Dabei flog nicht nur ein gefälschter Impfausweis auf.

Am Freitag hatte das Polizeipräsidium Schwaben Nord Schwerpunktkontrollen in Augsburg angekündigt. Dabei stand die Einhaltung der 2G/3G-Regeln vor allem in Betriebe wie Bars, Diskotheken und Gaststätten sowie gut besuchten Einrichtungen im Fokus. Gemeinsame Kontrollteams von Stadt und Polizei zogen am Freitagabend los. Ordnungsreferent Frank Pintsch zog am Samstag eine erste Bilanz: In sechs Betrieben wurden Auffälligkeiten entdeckt.