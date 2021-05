Augsburg

vor 53 Min.

Corona: Wann dürfen Augsburgs Schüler wieder in den Präsenzunterricht?

Plus Noch ist unklar, ob zumindest Augsburger Grund- und Förderschüler noch vor den Pfingstferien wieder in die Schule gehen können. Bei der Corona-Testpflicht bleibt es.

Von Andrea Baumann

Es dürfte in Augsburg Schüler geben, die im Jahr 2021 die Tage, an denen sie in ihrer Schule saßen, an zwei Händen abzählen können. Für die meisten Kinder und Jugendlichen gab es zwischen Mitte März und den Osterferien nur ein kurzes Gastspiel in den Klassenzimmern. Permanent hohe Corona-Inzidenzwerte über 100 beförderten alle Jahrgangsstufen mit Ausnahme von Abschlussklassen ins dauerhafte Homeschooling zurück. Jetzt lockert der Freistaat die Regeln, vielerorts können zumindest die Grundschüler wieder ins Klassenzimmer zurück, etwa in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg - in Augsburg aber noch nicht.

