Augsburg

18:11 Uhr

Der Augsburger Pressecup hat einen Überraschungssieger

Bei schönstem Wetter trafen sich am Samstag zahlreiche Golfspieler und Golfspielerinnen beim 44. Augsburger Pressecup in Burgwalden.

Plus Bei bestem Wetter spielten die Teilnehmer des 44. Pressecups am Samstag ein hochklassiges Turnier. Für die Kartei der Not sammelten sie eine hohe Summe ein.

Von Fridtjof Atterdal

Ein wenig überrascht über seinen Sieg beim 44. Augsburger Pressecup wirkte Maximilian Hiob vom Golfclub Augsburg schon. Schließlich hat der Sportler erst vergangenen Oktober mit dem Golfen angefangen. Doch offenbar liefen die Bälle hervorragend für ihn - mit 54 Nettopunkten durfte er den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. "Ich komme ursprünglich vom Eishockey - wenn man weiß, wie man mit einem Schläger und einem Ball umzugehen hat, kommt man auch beim Golfen leichter zurecht", versuchte er seinen Erfolg zu erklären. Doch vermutlich hatte es auch mit den vielen Stunden zu tun, die er im vergangenen Jahr auf dem Grün des Golfclub Augsburg in Burgwalden verbracht hat. "Das Training hat sich wohl ausgezahlt", freute sich der Sportler.

