Augsburg

24.10.2021

Die Stadt Augsburg will die Hindenburgkaserne nicht kaufen

Plus Der Freistaat will die ehemalige Kaserne und Flüchtlingsunterkunft an der Calmbergstraße los werden. Günstige Wohnungen seien in dem Gebäude aber unmöglich zu realisieren, sagt der Referent.

Von Stefan Krog

Die Stadt oder die städtische Wohnbaugruppe werden den Kauf der Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße definitiv nicht näher ins Auge fassen. Das machten Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) bei der Bürgerversammlung vergangene Woche nochmal deutlich. "Auch wenn wir oder die WBG das Gebäude kaufen, können wir dort keinen günstigen Wohnraum herstellen. Zaubern kann auch die Stadt nicht", so Hübschle mit Blick auf Sanierungsbedarf, Denkmalschutzauflagen und ungünstige Grundrisse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen