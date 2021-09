Augsburg

06:30 Uhr

Eine Augsburger Institution: Das steckt hinter dem Turamichele

Das Turamichele zeigt sich am Samstag und Sonntag zur vollen Stunde am Fenster des Perlachturms in Augsburg.

Plus Am Samstag ging das mechanische Figurenspiel los. Wegen Corona fällt das Familienfest auf dem Rathausplatz aus. Ein Blick in die Historie des Turamichele-Festes.

Von Michael Hörmann

Das Augsburger Turamichele ist einzigartig in Deutschland. Ihm zu Ehren gibt es jedes Jahr ein großes Fest in der Innenstadt. Gestartet ist es am Samstagvormittag. Zwei Tage dauert die Veranstaltung. Am Sonntagabend ist dann Schluss. Zu jeder vollen Stunde zwischen 10 und 18 Uhr richtet sich der Blick auf den Perlachturm. Dort öffnet sich ein Fenster in luftiger Höhe. Durch dieses erscheint der Heilige Michael, um das Böse in Gestalt des Teufels niederzustechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

