Augsburg

06:00 Uhr

Einen Tisch für...: Wie Augsburger Wirte ihre Gäste registrieren

Plus Wer in den Biergarten möchte, muss wegen Corona seine Kontaktdaten hinterlassen. Das ist eine Herausforderung für die Wirte. Was sie sich von den Gästen wünschen.

Gastronomen können aufatmen: Ab Dienstag fällt die Testpflicht und vereinfacht damit den Besuch der Freiluftgastronomie. Die Vorlage eines negativen Corona-Tests hatte in den vergangenen Tagen oft zu Diskussionen mit Gästen geführt, bestätigen Betreiber von Augsburger Lokalen. Was weiter bestehen bleibt, ist die Regelung, dass die Daten der Gäste erfasst werden müssen. Das ist ein großer Kraftakt für die Wirte, weshalb sie einen Wunsch an ihre Gäste haben.

