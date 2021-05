Augsburg

vor 32 Min.

Großes Feuer im Siebentischwald: Die Polizei steht vor einem Rätsel

Plus Im März brannte es im Augsburger Stadtwald, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Inzwischen hat die Polizei eine Theorie, wie es zu dem Feuer kam.

Von Jan Kandzora

Es war eine Meldung, die aufhorchen ließ, weil sie an vergleichbare Fälle aus der jüngeren Vergangenheit erinnerte: Ende März kam es im Augsburger Stadtwald zu einem größeren Brand. Wie die Polizei damals berichtete, ging bei ihr in der Mittagszeit die Meldung ein, dass Teile des Waldes auf der Höhe zwischen Lautersee und Weitmannsee in Flammen stehen würden. Nach damaligen Angaben betraf der Brand eine Fläche von etwa zwei Hektar, also etwa 20.000 Quadratmeter. Bereits am frühen Nachmittag hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Der Fall warf durchaus Fragen auf, hatte es doch im vergangenen Jahr zwei Feuer an ähnlicher Stelle gegeben. Nun hat die Polizei eine Theorie, wie es zum Brand im März gekommen sein könnte.

Themen folgen