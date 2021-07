Augsburg

Grundwasser im Augsburger Süden steigt: Tiefgaragen seit Wochen unter Wasser

Hausverwalter Rolf Ricker wirft einen Blick in die Tiefgarage, in der das Grundwasser steht. In den vergangenen Tagen liefen die Pumpen.

Plus Die Niederschläge der letzten Wochen sorgen im Augsburger Süden für überflutete Keller und Tiefgaragen. Der Grundwasserstand ist dort seit Jahrzehnten ein Thema.

Von Stefan Krog

In mehreren Tiefgaragen und Kellern im Süden des Augsburger Stadtteils Haunstetten steht seit den starken Regenfällen der vergangenen Wochen das Grundwasser. "Seit etwa drei Wochen haben wir immer Wassereintritt", sagt Rolf Ricker, Verwalter und Bewohner einer Wohnanlage in der Thurgauer Straße. Allein dort seien zwei Tiefgaragen betroffen, allerdings haben Bürgerinnen und Bürger in Haunstetten auch in Kellern mit Wassereintritt zu kämpfen. Teils wird mit Schläuchen das eindringende Grundwasser in den Rinnstein auf der Straße gepumpt. Etwa 20 Zentimeter stand das Grundwasser zuletzt in Rickers Garage. Mitunter wird es in Haunstetten-Süd jetzt abends auf den Straßen voll: Weil Tiefgaragen nur noch zum Teil oder gar nicht nutzbar sind, weichen die Autofahrer notgedrungen auf den Fahrbahnrand aus.

