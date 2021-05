Augsburg

Im Michaelipark in Pfersee entstehen bezahlbare Mietwohnungen aus Holz

Die Visualisierung zeigt die Wohnanlage Michaelipark von der Spicherer Straße aus mit Blick in Richtung Westen.

Plus Die städtische Wohnbaugruppe (WBG) errichtet im "Michaelipark" in Pfersee 74 neue Wohnungen in innovativer Holzbauweise. Die Miete soll bezahlbar sein.

Von Eva Maria Knab

Für die städtische Wohnbaugruppe (WBG) ist es ein besonderes Projekt und auch für künftige Mieter dürfte das Wohngefühl ein Besonderes sein: Im Stadtteil Pfersee entsteht die neue Wohnanlage "Michaelipark“ in innovativer Holzbauweise und mit sozial verträglichen Mieten. Am Montag war offizieller Spatenstich. Auf dem Gelände der ehemaligen Spicherer Schule sollen dauerhaft bezahlbare Wohnungen entstehen.

