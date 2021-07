Augsburg

18:18 Uhr

Luisa Neubauer ruft Augsburger Klimaschützer auf, den Protest fortzuführen

Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprach am Ulrichsplatz zu den Demonstranten, die sich der Aktion von Fridays for Future angeschlossen hatten.

Plus Bis zur Bundestagswahl werde noch viel Überzeugungsarbeit für die Klimaaktivisten anstehen. Auch darüber hinaus gebe es in Augsburg noch viel zu tun, sagt Neubauer.

Von Miriam Zissler

Luisa Neubauer, das Gesicht der deutschen Klimaschutzbewegung, war zum einjährigen Bestehen des Klimacamps am Donnerstag nach Augsburg gekommen und nahm am Tag darauf auch an der Demonstration von Fridays for Future teil. Über 300 Klimaschützer hatten sich laut Veranstalter am Freitagnachmittag am Ulrichsplatz versammelt. Neubauer schwor sie auf die kommenden zwölf Wochen ein. So viel Zeit bleibe noch bis zur Bundestagswahl. So viel Zeit bleibe, Eltern und Großeltern davon zu überzeugen, für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit wählen zu gehen.

