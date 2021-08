Augsburg-Oberhausen

Autofahrer fährt Fußgängerin in Augsburg an und flüchtet

Bei einem Unfall in Oberhausen wurde eine Fußgängerin verletzt.

Ein Auto erfasst am Mittwochnachmittag eine Fußgängerin in Augsburg. Der Verursacher des Unfalls in Oberhausen wird als etwa 50-jähriger Mann beschrieben.

Obwohl er eine 57-jährige Frau angefahren hatte, machte sich ein Pkw-Fahrer aus dem Staub, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.55 Uhr in Oberhausen. Beim Linksabbiegen von der Zollern- in die Donauwörther Straße übersah der Mann laut Polizei die 57-jährige Fußgängerin, die zur selben Zeit den Kreuzungsbereich überquerte und bevorrechtigt war. Unfall in Augsburg: Frau von Auto angefahren Bei dem Zusammenstoß konnte sich die Fußgängerin zunächst noch auf den Beinen halten, musste sich jedoch kurze Zeit später aufgrund der erlittenen Prellungen auf den Boden setzen. Nach Polizeiangaben hatte der Pkw-Fahrer dies gesehen, er fuhr jedoch dann auf der Donauwörther Straße in nördliche Richtung davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Fahrer des Pkw mit Augsburger Kennzeichen wird als etwa 50-jähriger Mann beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (bau)

