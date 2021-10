Radler bei Zusammenstoß mit Transporter in Augsburg verletzt

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist ein 68-jähriger Radfahrer von einem Transporter angefahren worden. Der Mann wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt.

Für einen 68-Jährigen hat die Fahrt mit dem Rad am Freitag mit der Einlieferung ins Uniklinikum geendet. Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer in der Wirsungstraße in Oberhausen von einem Transporter angefahren worden und hat sich eine Kopfplatzwunde zugezogen.

Unfall in Augsburg: Gestürzter Radler verliert Bewusstsein

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr, als ein 24-Jähriger mit einem Transporter rückwärts auf dem Gehweg in der Wirsungstraße rangierte. Hierbei übersah er den 68-jährigen Radfahrer und erwischte ihn mit dem Heck. Der Radler stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Als die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei eintrafen, war der 68-Jährige wieder ansprechbar. Er wurde ins Uniklinikum gebracht. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 100 Euro. Der 24-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten. (nist)