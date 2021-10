Shared Space: Ein "sozialverträgliches Verkehrschaos" für die Maxstraße?

Wer die Mariahilfer- Straße mit der Maximilianstraße vergleicht, hat die Bedeutung eines "Shared Space"- Konzepts nicht verstanden. In Wien sind ganze andere Voraussetzungen und Anforderungen an diese Straße gestellt, welche es so in der Max-Straße nicht gibt, bzw. nötig sind.

Warum sollten in der Max-Straße Autos Hin- und Herfahren? Anlieger können an Ihre Anwesen, bzw. Parkplätze mit Schrittgeschwindigkeit fahren und der Anliefer- und Fahrradverkehr ,wie üblich in Fußgängerzonen, geregelt werden.

Nur so kann die Max-Straße "befriedet" und eine angenehme Aufenthaltszone für jedermann werden.

