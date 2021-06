Spektakuläre Verfolgungsjagd mit mehreren Unfällen in Augsburg

Ein Autofahrer rast vor einer Zivilstreife durch die Stadt davon. Zwei Radler können sich gerade noch retten, bevor es zu Unfällen kommt. War Rauschgift im Spiel?

Zu einer spektakulären Verfolgungsjagd ähnlich wie in einem Action-Film kam es am Freitagabend in Augsburg. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs gefährdete laut Polizei Passanten und verursachte mehrere Unfälle, bevor er festgenommen werden konnte.

Kurz vor 21.30 Uhr fiel einer Zivilstreife, die mit einem Videofahrzeug unterwegs war, ein VW Golf auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße auf. Er war mit einem Tempo von über 100 Stundenkilometern stadtauswärts unterwegs. Zulässig sind in diesem Bereich höchstens 60 km/h. An der Kreuzung zur Kriegshaberstraße wendete der Fahrer, um anschließend wieder stadteinwärts zu fahren. Als die Streife das Blaulicht samt Anhaltesignal einschaltete und den Fahrer kontrollieren wollte, überholte dieser das Polizeifahrzeug und gab Gas.

Verfolgungsjagd in Augsburg: Fahrer ignoriert auf der Flucht rote Ampeln

Auf der Flucht verursachte der Golf-Fahrer mehrere Beinahe-Unfälle bei Tempo 130 und überfuhr einige rote Ampeln, so die Polizei. An der Kreuzung Reeseallee konnten zwei Radfahrer, die bei Grün querten, gerade noch durchfahren. An der Kreuzung Deutschenbaurstraße musste der Querverkehr eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Unfall zu verhindern. Beim Abbiegen in die Reinöhlstraße verlor der Flüchtende fast die Kontrolle über sein Fahrzeug und befuhr diese mit teilweise bis zu 100 km/h. Auf Höhe einer Verkehrsinsel fuhr er in den Gegenverkehr und kollidierte beinahe mit entgegenkommenden Fahrzeugen.

Als er schließlich eine Ampel im Bereich der Ulmer Straße ignorierte, kollidierte der Golf frontal mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, der vom Kobelweg nach links in die Ulmer Straße einbiegen wollte, so die Polizei. Daraufhin verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß kurz vor der Tunnelstraße mit einem weiteren entgegenkommenden Auto zusammen. Danach schleuderte er gegen den Randstein und prallte gegen einen geparkten Wagen.

Warum wollte der Fahrer flüchten? Die Polizei ermittelt

Der Fahrer und seine Beifahrerin sprangen aus dem liegengebliebenen Fahrzeug und versuchten, zu flüchten. Der 22-Jährige aus Baden-Württemberg konnte jedoch durch die Beamten nach kurzem Spurt gestellt werden. Er leistete nach Angaben der Einsatzkräfte massiven Widerstand und beleidigte die Beamten. Die 19-jährige Beifahrerin versuchte, ihren Begleiter zu befreien. Durch den Einsatz von Pfefferspray und zusammen mit weiteren Streifen sowie der Beteiligung eines Passanten habe man die Situation dann endgültig bereinigen können, heißt es im Polizeibericht.

Warum der Fahrer flüchten wollte, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Ein Rauschgiftspürhund schlug bei der Durchsuchung des Fahrzeugs auf mögliche Betäubungsmittel an. Zudem wurden diverse Drogenutensilien sichergestellt. Fahrer und Beifahrerin wurden vorübergehend in Polizeiarrest gebracht. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verfolgungsjagd in Augsburg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht ermittelt werden. Das Duo, insbesondere aber der Fahrer, wird sich wegen zahlreicher Delikte verantworten müssen, unter anderem wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung.

Die Polizei sucht jetzt Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des 22-Jährigen gefährdet wurden. Gesucht werden auch Zeugen, denen der graue VW Golf mit Aalener Kennzeichen (AA) möglicherweise schon vorher im Stadtgebiet Augsburg durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegengenommen. (eva)

