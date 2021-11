Unimedizin mietet Räume an, Tierversuche starten früher als erwartet

Plus Der Augsburger Medizincampus ist noch eine Baustelle. Neue Flächen müssen angemietet werden. Die Versuchstierhaltung in Augsburg kommt früher als erwartet.

Die Augsburger Unimedizin wächst rasch und braucht dringend Platz für ihre neuen Forscher. Aktuell werden zahlreiche Interimsflächen angemietet, und zwar bis hinein in den Raum München. Insgesamt sind es nach Angaben der Universität 6300 Quadratmeter. Auch eine Versuchstierhaltung wird - früher als bislang öffentlich kommuniziert - eingerichtet. Zuletzt waren die Pläne für eine Tierversuchsabteilung stark umstritten. Kommt sie nun schneller durch die Hintertür?