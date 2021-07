Augsburg

14.07.2021

Vergnügungspark öffnet: Das bietet der "Ersatz-Plärrer" 2021 in Augsburg

Der Blick aus dem Riesenrad zeigt das Plärrergelände mit den Fahrgeschäften und Buden. Am Donnerstag startet der Plärrer-Familienpark.

Plus Am Donnerstag startet in Augsburg der Plärrer-Familienpark. Das 48 Meter hohe Riesenrad ist nur eine der Attraktionen. Das müssen Besucher wissen.

Von Michael Hörmann

Der Blick aus knapp 50 Metern Höhe ist beeindruckend: Man sieht nicht nur auf weite Teile des Stadtgebiets, sondern auch direkt auf das Gelände des Augsburger Plärrers. Es ist gut bestückt mit Fahrgeschäften und Buden, auch wenn die beiden großen Bierzelte fehlen. Zwischen den einzelnen Betrieben auf dem Festgelände ist der Abstand deutlich größer als beim traditionellen Plärrer. Der Plärrer-Familienpark ist jedenfalls gar nicht so mini und verbreitet deshalb durchaus Volksfeststimmung. Am Donnerstag startet er. Gegenüber dem Vorjahr, als das Format eines Mini-Plärrers seine Premiere feierte, gibt es einige Änderungen.

