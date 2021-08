Augsburg

Wechsel auf Fujitsu-Gelände: Augsburger Impfzentrum zieht zum Jahresende um

Plus Auf dem früheren Fujitsu-Gelände in Augsburg gibt es Bewegung. Die B2B-Direktbank ebase siedelt sich dort an. Welche Pläne die Firma Walter als Eigentümerin verfolgt.

Von Michael Hörmann

Jahrelang hatte die Firma Fujitsu ihr großes Werk in Haunstetten nahe der B17. Nach dem Aus an diesem Standort übernahm die Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG das Areal. Sie will das Gelände zu einem großen Technologie- und Campuspark ausbauen. Der Standort rückte schnell ins Bewusstsein der Augsburgerinnen und Augsburger. Das Impfzentrum hat sich auf dem früheren Fujitsu-Areal angesiedelt. Nun steht zum Jahresende ein Umzug an. Die jetzigen Räume werden aufgegeben. Doch der Weg zum neuen Standort ist nicht weit.

