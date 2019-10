vor 30 Min.

Augsburg bekommt ein Lettl-Museum

Ab Dezember sollen in der Zeuggasse Bilder des 2008 gestorbenen Surrealisten gezeigt werden. Dahinter steht ein Verein. Die Frage, inwieweit die Stadt das Konzept unterstützen soll, spaltet die Stadträte

Von Stefan Krog

In Augsburg sollen die Werke des 2008 gestorbenen Künstlers Wolfgang Lettl künftig in einer Dauerausstellung in einem eigenen Museum zu sehen sein. Am 17. Dezember, dem Vorabend von Lettls 100. Geburtstag, soll in der Zeuggasse 9 das Museum mit 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche eröffnet werden. Dahinter steht ein Verein. Ziel, so Vorsitzender Ulrich Zuth, sei, das Werk Lettls, das zwischen 1993 und 2003 in Ausschnitten im Atrium der Industrie- und Handelskammer gezeigt wurde, öffentlich zugänglich zu machen. Zuletzt hatte die Stadt eine Sonderausstellung im Schaezlerpalais mit 5000 Besuchern veranstaltet.

Entstehen wird das Museum in dem Gebäude, wo die Firma Nill (Teppiche) ihren Sitz hat. Geöffnet sein soll 25 Stunden pro Woche. Neben Vereinsmitgliedern wird auch angestelltes Personal die Aufsicht übernehmen. Pro Tag wird mit etwa 15 Besuchern gerechnet.

Im Kulturausschuss des Stadtrats wurden die Pläne zwiegespalten aufgenommen. Denn der Verein hatte bei der Stadt – um seine jährlichen Kosten von etwa 75000 Euro decken zu können – um jährlich 25000 Euro Zuschuss angefragt. Angesichts der Herausforderungen, vor denen die städtischen Museen momentan stehen, sei ein jährlicher Zuschuss nicht vertretbar, so Kulturreferent Thomas Weitzel. Er schlug vor, dem Verein einmalig 25000 Euro als Startunterstützung für die Ausstattung der Räume mit auf den Weg zu geben. „Man sollte der Idee eines Museums und dem starken privaten Engagement zum 100. Geburtstag einen Anschub geben“, so Weitzel.

Doch das Ansinnen stieß bei Stadträten von SPD, Grünen, Polit-WG und Linken nicht auf Gegenliebe. 25000 Euro seien im städtischen Museum für Gegenwartskunst, dem H2 im Glaspalast, für Anschaffungen zeitgenössischer Kunst besser aufgehoben, so Verena von Mutius (Grüne). Angesichts der Tatsache, dass der Verein einen städtischen Betriebskostenzuschuss eingeplant hatte, fürchte sie mittelfristig doch, dass die Stadt als Retter einspringen muss. „Ich frage mich, ob das eine Salami-Taktik ist“, so von Mutius.

Auch aus der SPD wurden ähnliche Bedenken laut. „Wir schaffen einen Präzedenzfall, bei dem mir nicht wohl ist“, so Gabriele Thoma. 25000 Euro als Anschubfinanzierung zu geben für eine Einrichtung, die dauerhaft womöglich nicht lebensfähig sei, sei vor dem Steuerzahler nicht zu verantworten. Im Fall des Fuggerei-Museums, wo die Stadt sich ebenfalls mit einer Anschubfinanzierung beteiligte, sei das langfristige Konzept nachvollziehbarer gewesen. Indirekt kam die Sprache auch aufs Thema Bahnpark – auch hier hatte die Stadt ein dauerhaftes Engagement abgelehnt, weil sie kein tragfähiges wirtschaftliches Konzept sieht.

CSU-Fraktionschef Bernd Kränzle konterte die Kritik von SPD und Grünen. Die Privatinitiative verdiene höchste Anerkennung und Unterstützung. „Und die Kunst von Wolfgang Lettl ist in Augsburg am richtigen Platz.“ Wenn SPD und Grüne in der Kulturpolitik Akzente setzen wollten – etwa bei der Unterstützung des Kunstvereins, der sich für zeitgenössische Kunst engagiert – werde die CSU auch mitziehen. „Die Koalition und die Kooperationsvereinbarung sind noch in Kraft“, so Kränzle. Weitzel sagte, dass der Verein beim Betrieb des Museums „im besten Falle alleine zurechtkommt“. Momentan gebe es – auch wenn die Stadt jährlich keine 25000 Euro gibt – ein „überschaubares Defizit“. Nach einem „Pilotjahr“ müsse man sich anschauen, wie die Langzeitperspektive sei. Finanzieren will der Verein die laufenden Kosten über Sponsoren und Eintrittsgelder. Zudem soll ein gedeckelter Mietvertrag die Kosten im Rahmen halten. Laut Vereinsvorsitzendem Zuth sei auch ohne städtischen Zuschuss der Betrieb des Museums gesichert. „Wir schwimmen nicht im Geld, aber wir werden hinkommen.“ Am Ende wurde der Einmal-Zuschuss mit Stimmen von CSU, Pro Augsburg, Bürgermeister Stefan Kiefer und Hüseyin Yalcin (beide SPD) beschlossen. Der Rest der SPD-Fraktion, Grüne, Polit-WG und Linke stimmten dagegen.

