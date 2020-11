18:15 Uhr

Augsburg hat die meisten Corona-Neuinfektionen in ganz Deutschland

Plus In keiner Region in ganz Deutschland stecken sich derzeit so viele Menschen mit Corona an wie in Augsburg. Woran könnte das liegen? OB Eva Weber hat eine Vermutung.

Von Nicole Prestle

Man könnte es Galgenhumor nennen: "Normalerweise ist es schön, Spitzenreiter zu sein. Bei Corona wären wir es lieber nicht", sagt Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Die Sieben-Tage-Inzidenz, gerechnet auf 100.000 Einwohner, ist in Augsburg in den vergangenen drei Wochen kontinuierlich gestiegen. Stand Dienstag liegt sie bei 346,3 – so hoch wie wohl nirgendwo in Deutschland.

Dabei hatte die Stadt bereits Mitte Oktober strengere Regeln – zum Beispiel eine Maskenpflicht in großen Teilen der Innenstadt – eingeführt. Ob die Zahl der Neuinfektionen ohne diesen Eingriff noch stärker gestiegen wäre? "Wir wissen es nicht", sagt Weber. Seit Mitte März sei es utopisch zu glauben, es gäbe auf alle Fragen auch Antworten.

In Augsburg begann der Lockdown früher als in anderen Regionen

Und so kann auch niemand erklären, dass es ausgerechnet Augsburg jetzt so hart trifft. Denn die schwäbische 300.000-Einwohner-Stadt war während der ersten Pandemie-Welle im Frühjahr recht glimpflich davongekommen: wenige Infizierte, wenige Tote. Vielleicht, vermutet OB Weber, gingen die Bürger deshalb sorglos in und durch den Sommer. Schon bevor ganz Deutschland in den zweiten Lockdown ging, hatte am Freitag Augsburg Lokale und Freizeiteinrichtungen geschlossen.

Auch wenn die Zahlen steigen, schließt Augsburgs OB weitere Einschränkungen derzeit aus. "Wir dürfen hier nicht in Aktionismus verfallen." Die Stadt werde zunächst warten, wie sich die Zahlen in den kommenden Wochen entwickeln.

