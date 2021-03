Augsburger Radiomoderator tritt in RTL-Show "I can see your voice" auf

Plus Ist Dino Ganic ein Sänger oder ein Schwindler? Das Rateteam um die Band-Mitglieder von The Boss Hoss muss dem Fantasy-Moderator bei der RTL-Show "I can see your voice" auf die Schliche kommen.

Am Dienstag starten beim Fernsehsender RTL neue Folgen der Musik-Comedyshow "I can see your voice". In der Sendung stehen sieben Kandidaten auf der Bühne, die gut singen können oder es nur vortäuschen. Ein Augsburger ist ebenfalls mit von der Partie: Radiomoderator Dino Ganic stellt dort sein Musik- oder aber doch eher sein Comedy-Talent auf die Probe. Was es am Ende genau ist, darf er freilich noch nicht verraten.

Musik begleitet den 30-Jährigen den ganzen Tag. Vor eineinhalb Jahren kam Dino Ganic, der in Bosanska Gradiska (Bosnien und Herzegowina) geboren wurde und in Kronau im Landkreis Karlsruhe aufwuchs, zum Augsburger Radiosender Fantasy. Seine Leidenschaft für das Radio hatte er bei einem Praktikum 2015 beim Sender bigFM in Stuttgart entdeckt. Nach einem Volontariat bei Radio 7 in Ulm und ersten Moderationserfahrungen bei Hitradio RT.1 Nordschwaben wechselte er zu Fantasy. "Eine feste Sendung habe ich dort noch nicht. Aber man kann mich beispielsweise am Ostersonntag hören. Da werde ich Throwback-Hits spielen", erzählt er. Ob er vornehmlich Musik spielt, oder selber auch Musik macht, wird sich am Dienstagabend ab 20.15 Uhr zeigen.

So beschreibt der Augsburger Radiomoderator Dino Ganic den Dreh

Aus Spaß habe er sich bei der Produktionsfirma gemeldet und war schließlich auch genommen worden. "Im Februar ging es nach Köln. Da haben wir drei Tage in den MMC-Studios gedreht", berichtet Ganic. Aufgrund der strengen Corona-Vorschriften gab es keine Streifzüge durch die Stadt. Das Hotel war ausschließlich für Teilnehmer der Produktion gebucht - von dort aus ging es direkt in die Studios. "Wir wurden täglich getestet und trugen Masken, wenn wir nicht gerade auf der Bühne standen", sagt er. Für ihn waren das anstrengende drei Tage. "Sie haben aber mega Spaß gemacht. Es war die schönste Erfahrung, die ich je gemacht habe", schwärmt er.

Jeder Teilnehmer übernehme in der TV-Show eine Rolle. Für ihn sei das ein einfaches Rollenspiel gewesen, weil er in die Rolle des Radiomoderators geschlüpft war. "Danach wird das Styling und die Performance ausgerichtet", berichtet er. Ist er ein Sänger oder ein Schwindler? Die Mitglieder der Band The Boss Hoss werden es gemeinsam mit Superfan Marleen am Dienstagabend erraten müssen. Es wird ihnen nicht einfach gemacht: Denn sie bekommen die Stimmen der Kandidaten nicht zu hören. Sie erhalten aber Unterstützung aus der Jury.

Daniel Hartwich moderiert die RTL-Show "I can see your voice"

Entertainer Thomas Hermanns ist in der zweiten Staffel von „I can see your voice“ das einzige feste Mitglied des Promi-Panels, das dem Rateteam unterstützend zur Seite steht. In den sechs Folgen sind unter anderem Oliver Pocher, Motsi Mabuse, Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Jorge Gonzales, Jürgen von der Lippe, Sasha und Ross Antony als Jury-Mitglieder im Einsatz. Daniel Hartwich moderiert die Show, bei der dem Sieger am Ende 10.000 Euro winken.

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge mit der Augsburger Band John Garner an:

Lesen Sie auch: