Augsburger Stadtpolitik: Nach der Wahl stellen sich jetzt drei K-Fragen

Die wichtigen Fragen sind geklärt: Erstmals wird Augsburg von einer Frau regiert. Eva Weber übernimmt ab Mai das Kommando im Rathaus, CSU und Grüne bilden die Regierungskoalition. Noch gibt es in personeller Sicht mehrere Fragezeichen, drei K-Fragen rücken dabei in den Blickpunkt: Wer übernimmt das Kulturreferat? Was macht Stefan Kiefer, amtierender Sozialreferent aus den Reihen der SPD? Wird Bernd Kränzle weiterhin die CSU-Fraktion führen?

Antworten lassen sicher noch ein paar Tage auf sich warten. Für Kulturreferent Thomas Weitzel (CSU) dürfte jedoch nach einer Amtsperiode Schluss sein. Die CSU konnte ihn in den Verhandlungen mit den Grünen nicht durchbringen. Überraschen könnte jedoch eine andere Personalie. Auch wenn die SPD ab Mai nicht mehr in der Regierungsverantwortung steht, muss dies nicht zwingend das Aus für Referent Kiefer bedeuten.

Kiefer muss nicht als chancenlos gesehen werden

Auch wenn das Finanzdebakel im Jugendamt nicht unter den Tisch fallen darf, hat Kiefer in seinen sechs Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Wenn es um die Themen Altenhilfe und Asyl geht, hat das Sozialreferat unter Führung des SPD-Politikers unaufgeregt Dinge angepackt und bewältigt. Das ist auch bei CSU und Grünen nicht vergessen. Kiefer muss daher nicht als chancenlos gesehen werden, wenn es um die Besetzung der Referentenstelle geht, die ausgeschrieben wird.

Bernd Kränzle sitzt dagegen sicher im Stadtrat. Er ist mit seinen 77 Jahren der Senior im Gremium. Ob er als Fraktionschef der CSU im Amt bleibt, ist offen. Am fehlenden Engagement und Einsatzwillen Kränzles liegt es nicht, wenn ein Wechsel anstehen sollte. Die neue Oberbürgermeisterin Eva Weber steht mit ihren 42 Jahren für einen Generationswechsel. Die Mannschaft der Grünen ist vergleichsweise jung. Insofern spricht so manches dafür, dass es in der CSU auf Leo Dietz hinausläuft. Er ist 53.

