Augsburger gehen für bezahlbaren Wohnraum auf die Straße

Neu gegründete Allianz ruft zur Teilnahme auf. Aktion beginnt am Samstag um 14 Uhr am Königsplatz in Augsburg. Um welche Forderungen es geht.

Von Michael Hörmann

Wohnen ist ein großes Thema im anstehenden Wahlkampf. Wie gelingt es, dass Wohnen in Augsburg finanzierbar bleibt und zudem neue bezahlbare Wohnungen geschaffen werden? In der Kontroverse um den sozial geförderten Wohnungsbaus zeichnet sich Lösung ab, auf die sich das im Rathaus regierende Dreierbündnis von CSU, SPD und Grünen verständigt hat. Lesen Sie dazu: Sozialwohnungen: Thema wird im Stadtrat abgesetzt

Bei neuen Bebauungsplänen soll künftig eine Quote von mindestens 30 Prozent an sozial geförderten Wohnungen festgelegt werden. Diesen Vorschlag präsentiert Baureferent Gerd Merkle (CSU) im Bauausschuss am Donnerstag, 11. Juli. Laufende Bebauungspläne, die im Verfahren weit fortgeschritten sind, bleiben von der Neuregelung unberührt.

Demonstration am Königsplatz: Bruno Marcon spricht

Wegen der Situation auf dem Immobilienmarkt gibt es am Samstag, 6. Juli, eine Demonstration in der Innenstadt. Aufgerufen hat die „Augsburger Allianz gegen Immobilienspekulation“, der unter anderem Attac-Augsburg und das Öko-Sozial-Projekt angehören. Beginn ist um 14 Uhr am Königsplatz. Redner ist Bruno Marcon. Er ist Oberbürgermeisterkandidat der Bürgervereinigung „Augsburg in Bürgerhand“. Sie tritt bei der Kommunalwahl am 15. März erstmals an.

Zu den Gründen der Demonstration heißt es: In Augsburg seien in den zurückliegenden Jahren die Immobilien- und Mietpreise regelrecht explodiert. Wohnen werde immer kostspieliger „und die Miete frisst inzwischen teilweise bis zu 50 Prozent des Einkommens“. Immer mehr private Finanzanleger würden auf den Wohnungsmarkt drängen und wollten Profite maximieren.

Kritik wird von den Initiatoren an der Stadtregierung geübt. Es heißt, dass das Dreierbündnis die Preisdynamik anheize, „indem es wertvolle städtische Immobilien zu Schleuderpreisen an private Anleger veräußert und gleichzeitig die eigenen Möglichkeiten zum Erwerb von Grund und Boden sowie den Bau von städtischen Wohnungen sträflich vernachlässigt . Die „Augsburger Allianz gegen Immobilienspekulation“ betont aus diesem Anlass, dass Wohnen Menschenrecht sei. Man wende sich gegen Mietpreis- und Immobiliensteigerungen.

