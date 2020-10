11:40 Uhr

Christkindlesmarkt abgesagt: Zumindest ein Christbaum kommt auf den Rathausplatz

Plus Die Stadt Augsburg will nach der Absage des Christkindlesmarktes zumindest für etwas vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Auch eine zweite adventliche Aktion ist vom Tisch.

Von Michael Hörmann

Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Augsburg den Christkindlesmarkt abgesagt. Die Nachricht hat bei vielen Händlern für Entsetzen gesorgt. Oberbürgermeisterin Eva Weber kann die Enttäuschung nachvollziehen: "Die steigenden Corona-Zahlen in Augsburg ließen uns aber keine andere Wahl." Nichts wird es somit mit dem mehrwöchigen Trubel vor dem Rathaus in der Vorweihnachtszeit. Der Rathausplatz wird nach Stand der Dinge nahezu leer bleiben. Ein ganz klein wenig Weihnachtsstimmung soll aber doch erzeugt werden. Der traditionelle Weihnachtsbaum wird auch in diesem Jahr stehen.

Die Stadt hat den Baum bereits im Mai gesucht

Die Stadt hat bereits angekündigt, wann der Baum angeliefert wird. Am Montag, den 9. November, werden ihn Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Augsburg in gewohnter Weise aufstellen. Bereits im Mai hatte die Stadt die Vorbereitungen dazu getroffen. Gesucht wurde eine 18 bis 20 Meter hohe, gerade gewachsene Tanne, die sich als "Christbaum für alle" eignet.

Der Christkindlesmarkt ist nicht die einzige Großveranstaltung in der Innenstadt, die wegen Corona ausfallen muss. Beliebt war in den vergangenen Jahren auch immer die Shopping-Night, also die lange Einkaufsnacht. Geschäfte durften am Freitag vor dem ersten Adventswochenende bis Mitternacht öffnen. Auch der Christkindlesmarkt hatte an diesem Tag ausnahmsweise immer bis Mitternacht gedauert. Veranstalter der langen Einkaufsnacht ist die Stadtmarketing-Organisation Augsburg Marketing.

14 Bilder So sah der Augsburger Christkindlesmarkt früher aus

Deren Leiter Ekkehard Schmölz sagt: "Die Umstände wegen der Corona-Entwicklung machen es unmöglich, eine Shopping-Night zu veranstalten." Oberbürgermeisterin Eva Weber verweist darauf, dass die Corona-Pandemie zu massiven Kontaktbeschränkungen führe. Ein Christkindlesmarkt und eine Shopping-Night seien daher nicht zu verantworten.

Auf die Weihnachtsbeleuchtung wird nicht verzichtet

Trotz der umfangreichen Einschnitte soll in der Innenstadt eine festliche Stimmung erzeugt werden, verspricht Schmölz. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone war in den Vorjahren für viele Passanten ein Hingucker. In diesem Jahr soll es nun zusätzliche Illuminationen geben.

Lesen Sie dazu:

Themen folgen