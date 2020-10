vor 19 Min.

Corona-Zahlen auf Höchststand: Was heißt das für das Leben in Augsburg?

Plus Die Zahl der neu infizierten Personen hat in Augsburg den Grenzwert erreicht. Die Stadt ordnet deshalb einige neue Maßnahmen an. Unter anderem droht eine Sperrstunde.

Von Miriam Zissler

Die Anzahl der an Corona infizierten Personen entwickelt sich in Augsburg nun "drastisch". Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat deshalb am Montagnachmittag eine Pressekonferenz einberufen. Sie rechnet damit, "dass spätestens am Mittwoch auch in Augsburg der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen erreicht bzw. überschritten wird". Bereits am Wochenende war aufgrund des Corona-Ausbruches im Inninger Seniorenzentrum Abraham der Signalwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 überschritten worden. Am Montag meldete die Stadt schließlich 93 neue Covid-19-Fälle und damit 49,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Sowohl für den derzeitigen Stand als auch für die Überschreitung der 50er-Marke wappnet sich die Stadt mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog. Das sind die Pläne der Stadt:

Treffen in kleineren Gruppen Ab sofort dürfen sich für die Dauer von sieben Tagen maximal noch zehn Personen auf einmal treffen, wenn der Schwellenwert von 35 überschritten wurde. Überschreitet Augsburg die 50er-Marke, sind es noch fünf Personen. Dazu zählen Angehörige des eigenen Haushaltes, Partner, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Personen eines weiteren Hausstands. OB Eva Weber appellierte an die Augsburger Bürger, unnötige Kontakte zu verschieben. "Ich kann jeden verstehen, der auf Pandemie keine Lust mehr hat", sagte sie. Dennoch müsse man sich solidarisch zeigen. "Auch wenn man selber keine Symptome zeigt, kann ich jemand anderen mit Vorerkrankungen anstecken. Es geht nicht nur um einen selber."



6 Bilder Diese Corona-Regeln gelten in Augsburg ab dem Warnwert von 35 Bild: Silvio Wyszengrad

Maskenpflicht Ab sofort gilt einen Maskenpflicht auf Märkten - zum Beispiel dem Stadtmarkt, Floh- und Wochenmärkten sowie der Lechhauser Kirchweih, die am Samstag, 17. Oktober, beginnt und den Marktsonntag am 18. Oktober. Sobald die 50er- Marke geknackt ist, wird die Maskenpflicht laut Weber auf weitere Bereiche ausgeweitet. Neben den Märkten muss dann eine Alltagsmaske auch an frequentierten Orten im Innenstadtbereich sowie in der Bahnhof-, Viktoriastraße und auf dem Bahnhofsvorplatz getragen werden. Daneben müssten Masken auch während der Veranstaltung am Platz im Kino oder Theater getragen werden.



Veranstaltungen "Nachdem der Schwellenwert von 35 überschritten wurde, sind Zuschauer beim Profi- und Breitensport nicht mehr zugelassen", sagt OB Eva Weber , was auch bedeuten würde, dass das Heimspiel des FC Augsburg am kommenden Samstag ohne Zuschauer stattfinden wird. "Aber auch Eltern oder Begleitpersonen sind dann bei Sportveranstaltungen am Spielfeldrand nicht mehr zugelassen." Der Betrieb im Augsburger Zoo und im Botanischen Garten, auf Messen und bei anderen kulturellen Veranstaltungen könne dagegen vorerst wie geplant weitergehen. "Für diese Veranstaltungen gibt es Hygienekonzepte, die greifen. Natürlich werden wir beobachten, ob nachgesteuert werden muss", sagte Eva Weber .

9 Bilder Diese Corona-Regeln gelten in Augsburg ab dem Grenzwert von 50 Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Oberbürgermeisterin Eva Weber hat nach eigener Aussage selbst am vergangenen Wochenende in der Stadt beobachtet, dass es viele Menschen mit dem Tragen der Alltagsmaske in der Öffentlichkeit nicht mehr allzu genau nehmen. Mit den weiteren Maßnahmen würden auch die Kontrollen des Ordnungsdienstes zunehmen, kündigte sie an.

