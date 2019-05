10:58 Uhr

"Couch auf der Fahrbahn": Kurioses und Straftaten in der Freinacht

Die Polizei Schwaben Nord hatte in der Freinacht über die zahlreichen Einsätze getwittert. Manche war kurios, andere sehr ernst.

In Echtzeit berichtet das Präsidium Schwaben Nord bei Twitter aus der Freinacht in der Region. Die Beamten melden Kurioses, aber auch üble Scherze und Straftaten.

Klopapier auf Autos, versteckte Gartentürchen: Diese Streiche gehören zum Standard-Repertoire einer Freinacht. In der Region kamen heuer aber auch wieder einige Übeltäter auf ganz andere Streiche - und der Bürger konnte live dabei sein. Erstmals berichtete das Präsidium Schwaben Nord in Echtzeit von den Einsätzen in der Freinacht. Rund 50 Meldungen veröffentlichten die Beamten zwischen 16 und 1 Uhr beim Kurznachrichtendienst Twitter.

In Bobingen etwa stellten Unbekannte gegen Mitternacht eine Couch auf eine Straße. Eine Streife rückte an, um sie aufzuräumen.

In #Bobingen steht eine Couch auf der Fahrbahn. Es gibt niemand, der sie wegtragen kann.... außer offenbar uns von der #Polizei #Echtzeit110 pic.twitter.com/yvjUR3LhWC — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 30. April 2019

In Nördlingen zündeten Unbekannte gegen 22 Uhr eine Hundekotstation an. Die Polizei stieg zwar mit einem Augenzwinker in ihrem Tweet ein, machten dann aber schnell klar: "Kein Spaß, sondern Sachbeschädigung."

In #Nördlingen ist die "K.... am Dampfen". Unbekannte zünden eine Hundekotstation an. #Feuerwehr und wir sind unterwegs. Kein Spaß, sondern Sachbeschädigung. #Polizei #Echtzeit110 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 30. April 2019

Und Apropos Hund: Aus Kissing wurde ein kleiner, toter Hund in einem Garten gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintreffen, fanden sie stattdessen einen ausgestopften Fuchs. Und dann wäre ja da auch noch der Plärrer in Augsburg. Da hatte einer sein Auto nicht sehr vorteilhaft geparkt und zwar mitten in eine Feuerwehreinfahrt. Die Folge: Der Wagen muss abgeschleppt werden. Kommentar der Polizei: "Kosten: etwa 25 Maß Bier."

Auch wenn die Parkplätze am #Plärrer rar sind, hat sich ein Autofahrer einen sehr ungünstiges Fleckchen ausgesucht. Direkt in der Feuerwehrzufahrt hinter dem Festzelt. Da hilft leider nur der Abschleppdienst. Kosten: etwa 25 Maß Bier. #polizei #Echtzeit110 pic.twitter.com/XT5Ni5yHcX — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 30. April 2019

Rund 150 Einsätze in sechs Stunden in der Freinacht

Unter die vielen kuriosen Meldungen michte sich aber auch der ein oder andere ernste Fall. In einem Wohngebiet in Graben entfernten Unbekannte sämtliche Gullideckel legten sie auf der Fahrbahn ab. In Augsburg war ein Mann betrunken mit einem Einkaufswagen unterwegs - und beschädigte mehrere parkende Autos.

Betrunkener mit Einkaufswagen in #Augsburg unterwegs.... offenbar nicht ohne Folgen, denn er soll bereits andere Fahrzeuge gestreift haben. Wir werden seine Fahrt beenden. #polizei #Echtzeit110 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 30. April 2019

Kein Spaß in #Graben: Dort wurden im Wohngebiet sämtiche Gullideckel enfernt und liegen nun auf der Fahrbahn. Einfach nur brandgefährlich und hat u.U. eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren zur Folge! #polizei #Echtzeit110 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 30. April 2019

Gegen 22 Uhr vermeldet die Polizei Schwaben Nord rund 150 Einsätze - in gerade einmal sechs Stunden. "Seit etwa 20 Uhr nehmen Einsätze mit Freinachtbezug zu", hieß es in einem Tweet. Meist ging es um Auseinandersetzungen, Ruhestörungen und Sachbeschädigungen.

Allgemein, so heißt es allerdings am Mittwochvormittag bei der Einsatzzentrale, sei die Freinacht aber "relativ ruhig" gewesen. Die Zahl der Einsätze habe etwa auf dem Niveau des Vorjahres gelegen.

