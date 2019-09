vor 34 Min.

Das Feuer im Gögginger Studentenwohnheim vergisst er nie

Josef Gutmann ist seit 28 Jahren Hausmeister der größten Wohnanlage für Studenten in Augsburg. Der Brand 2018 beschäftigt ihn bis jetzt. Was er noch erlebt hat.

Von Ina Marks

Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo in den beiden Gebäuden mit den 512 Studenten ein Rauchmelder losgeht. Josef Gutmann sagt, er bekomme jedes Mal schier einen Herzstillstand. Der Hausmeister der riesigen Studentenwohnanlage in Göggingen hofft dann, dass nichts passiert ist. Nicht so wie im August vergangenen Jahres.

Im Apartment einer Studentin war an einem Samstagabend ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Das betroffene Gebäude musste evakuiert werden. Bis jetzt hat es gedauert, bis die Brandwohnung und die umliegenden Apartments fertig saniert wurden. 19 werden jetzt zu Semesterbeginn quasi erstbezogen. Hausmeister Gutmann spricht mit Neuankömmlingen ein ernstes Wörtchen.

Zwei kleine Zwischenfälle seit dem Brand im Augsburger Studentenwohnheim

„Bei jedem Einzug bekommen die Leute von mir eine intensive Einweisung und die Broschüre mit der Brandschutzordnung“, berichtet der 53-Jährige. Denn so etwas wie im letzten Jahr hatte der gebürtige Augsburger in seinen 28 Jahren Hausmeistertätigkeit im größten Studentenwohnheim Augsburgs noch nie erlebt. Er will es auch nicht mehr erleben. Zwei kleinere Zwischenfälle habe es seitdem in den beiden Hochhäusern trotzdem gegeben, erzählt er.

Einmal hat eine Studentin den Gulaschtopf auf der heißen Herdplatte stehen gelassen, während sie kurz was einkaufen war. Gutmann schüttelt verständnislos den Kopf. Bei dem anderen Vorfall war jemand in der engen Küchenzeile aus Versehen an den Herdschalter geraten und hat unbewusst eine Platte angemacht, auf der Gemüseabfall lag. „Es waren nur kleine Einsätze, aber so etwas sehe ich inzwischen mit anderen Augen.“ Rund 500.000 Euro Schaden, so schätzt der Hausmeister, hatte das Feuer im August 2018 insgesamt angerichtet. Damals hatte die 24-jährige Bewohnerin offenbar eine Zigarette auf ihre Matratze fallen lassen, die sich entzündete. Das Feuer breitete sich schnell aus.

So sah die Wohnung aus, in der das Feuer ausgebrochen war. Bild: Silvio Wyszengrad

Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt. Doch die 256 Studierenden des einen betroffenen Gebäudes mussten zunächst anderweitig untergebracht werden. Das Hochhaus war aufgrund der Rauchentwicklung vorläufig unbewohnbar. Erst jetzt sind die Brandwohnung und weitere 18 um- und darüber liegende Apartments fertig saniert. „Da musste alles entkernt, Stromkabel neu verlegt und die neuen Möbel vom Schreiner maßangefertigt werden.“ Hinzu kam die ständige Absprache mit der Versicherung, die Vergabe an Aufträgen. „So etwas brauche ich nicht mehr.“

Nach der monatelangen Sanierung ist das Apartment wie neu. Bild: Bernd Hohlen

Josef Gutmann ist mehr als "nur" Hausmeister

Als Hausmeister der beiden großen Gebäude, zwischen denen er den Flachbau bewohnt, hat der 53-Jährige genug zu tun. Wie etwa die Abnahme und Übergabe zu diesem Semesterbeginn von 91 Apartments. Der einst gelernte Landmaschinenmechaniker ist Hausmeister mit Leib und Seele. Er schätzt es, selbstständig zu arbeiten und sich die anstehenden Aufgaben einteilen zu können. Erst eine Woche sei er in den 28 Jahren krank gewesen, erzählt der Mann mit der Brille etwas stolz. „Ich mag es, mit jungen Menschen zusammen zu sein. Ich würde nichts anderes machen wollen.“ Für viele Studenten ist er mehr als ein Hausmeister.

Gutmann ist auch Zuhörer bei Kummer, er schlichtet bei Streitereien oder hilft aus, wenn sich mal wieder jemand ausgesperrt hat. Manche Studenten hätten auch keine Scheu, mal am Wochenende an seiner Tür zu klingeln. Das stört ihn nicht. „Den Job muss man mit Herzblut machen.“ Wenn er auf eine Party eingeladen ist, schaut er höchstens mal kurz vorbei. „Es soll auch nicht zu eng mit den Studenten werden.“ Das wäre nicht gut für den Respekt, findet er.

14 Bilder So sieht es nach dem Brand im Gögginger Studentenwohnheim aus Bild: Silvio Wyszengrad

Er erlebte auch Kurioses im Augsburger Studentenwohnheim

Alle Namen der 512 Bewohner kann sich Gutmann freilich nicht merken. „Vor allem, wenn es so komplizierte aus Kamerun oder so sind.“ Der Hausmeister benennt die Studenten dann im Stillen nach deren Zimmernummern. In seinem Urlaub setzt er sich in sein Wohnmobil und fährt nach Norwegen, Holland, Italien oder kurz ins Allgäu. „So schön die Arbeit ist, ab und zu brauche ich auch Abstand.“ Gutmann hat als Hausmeister bislang viel erlebt. Auch Kurioses.

Er erinnert sich an einen jungen Mann, der von einer Studentin nicht ins Zimmer gelassen wurde. „Er versuchte an der Fassade bis in den sechsten Stock zu ihr zu klettern. Damals gab es noch keine Taubennetze an den Balkonen.“ In der fünften Etage war Schluss. Dort beendeten Tutoren seinen gefährlichen Aufstieg. Gutmann hat noch einen Schwank auf Lager. Da war der junge Mann, der wie Elvis aussah. „Er wollte mit seiner Kreidler auf der Dachterrasse seine Runden drehen.“ Im angetrunkenen Zustand fuhr er mit dem Moped in einen der Aufzüge. Allerdings kippte „Elvis“ darin um und blieb zwischen Zweirad und Aufzugstür stecken. Er musste aus der misslichen Lage befreit werden. Solche Geschichten vergisst Gutmann nicht. So wie er sich auch immer an die Brandnacht zurückerinnern wird.

Worüber er sich jetzt mit am meisten freut, sind die neuen Küchenzeilen in den 19 sanierten Apartments. „An den Herden ist nämlich überall eine Zeitschaltuhr.“

