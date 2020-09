21.09.2020

Das Turamichele in Augsburg muss wegen Corona neue Wege gehen

Das Turamichele-Fest in Augsburg kann erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht in gewohnter Form stattfinden. Was die Veranstalter für Ideen entwickelt haben.

Von Michael Hörmann

Das Augsburger Turamichele ist einzigartig in Deutschland. Ihm zu Ehren gibt es jedes Jahr ein großes Fest in der Innenstadt. Kinder lassen am Rathausplatz Luftballons mit Friedensgrüßen steigen. Die Figur des Turamichele zeigt sich wiederkehrend in einem Fenster des Perlachturms. Im Corona-Jahr 2020 muss das Turamichele allerdings neue Wege gehen. Lediglich ein Teil des bekannten Programms findet statt. Das Familienfest fällt aus. Stattdessen spielen nun Schulhöfe eine wichtige Rolle.

Corona bremst das Turamichele aus. Das Turamichele-Familienfest, das zu den ältesten Kinderfesten Deutschlands gehört, kann erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing hat als Veranstalter ein alternatives Konzept ausgearbeitet. Deren Leiter Ekkehard Schmölz sagt: "Wenn die Kinder nicht zum Turamichele kommen können, dann kommt das Turmichele eben zu ihnen.“

Das Turamichele besucht Grundschulen in Augsburg

Dies passiert am Dienstag, 29. September. Da dieses Jahr kein gemeinsamer Start von Luftballons mit Friedensgrüßen auf dem Rathausplatz umsetzbar ist, bringt Augsburg Marketing gemeinsam mit den Partnerunternehmen Stadtwerke und Augsburger Allgemeine die Ballons zu den Schulen. 14 Augsburger Grundschulen hatten sich im Juni als Teilnehmer beworben und schicken nun am 29. September um 12 Uhr von ihren Schulhöfen, stellvertretend für alle Augsburger Kinder, die Friedensgrüße in den Himmel.

Andererseits finden auch am Rathausplatz Aktionen statt. Eine Turamichele-Fotowand mit Kopfausschnitt ist ab Dienstag, 22. September, installiert. Besucher schlüpfen in die Rollen vom Turamichele und Teufelchen. Vor der Kulisse des geschmückten Perlachturms werden Fotos gemacht. Geschmückt ist zudem das Turmfenster.

Michaelitag: Das Turamichele tritt am 29. September auf

Geblieben als Programmpunkt ist auch der Auftritt des Turamichele am Michaelitag. Am 29. September erscheint es wie gewohnt zu jeder vollen Stunde. Zwischen 10 und 18 Uhr bekämpft es im Fenster des Perlachturms den Drachen im Takt der Glockenschläge. An den Rahmenbedingungen ändert sich dabei nichts: Das Turamichele ist ein mechanisches Figurenspiel. Das Gewicht wird auf 250 Kilogramm geschätzt. Das Turamichele ist 1,80 Meter groß.

Beim Turamichele-Fest 2020 wird der Vergnügungspark in seiner bekannten Form nicht aufgebaut. Allerdings gibt es eine Alternative. Fahrgeschäfte und Stände, die seit mehreren Wochen auf dem Rathausplatz stehen, bleiben noch bis zum 4. Oktober.

