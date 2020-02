vor 47 Min.

Die OB-Kandidaten heute Abend im Check: Bürger haken nach

Vor welchen Herausforderungen steht Augsburg in den Bereichen Wohnen und Verkehr? Heute Abend diskutieren sechs OB-Kandidaten - verfolgen Sie die Debatte live.

Von Nicole Prestle

13 OB-Kandidaten und über 700 Aspiranten auf einen der 60 Plätze im Stadtrat: Der Andrang auf ein politisches Mandat ist im Kommunalwahljahr 2020 in Augsburg so groß wie nie zuvor. Seit Wochen werben die Parteien und Gruppierungen für ihre Themen und Kandidaten – und grenzen sich dabei mehr oder weniger voneinander ab.

Als Favoriten gehen Eva Weber ( CSU), Dirk Wurm ( SPD) und Martina Wild (Grüne) ins Rennen. Doch bei so vielen Kandidaten dürfte die Wahl trotzdem spannend werden: Wie viele Stimmen können die kleineren Parteien und Vereine auf sich vereinen und von wem knapsen sie sie ab? Das alles sind Fragen, auf die es erst am Wahlabend, also am Sonntag, 15. März, erste Antworten geben wird.

Die Augsburger OB-Kandidaten live im Fernsehen

Damit sich die Wähler ein Bild von den Kandidaten machen können, präsentieren Augsburger Allgemeine, HITRADIO RT1 und a.tv sie im Rahmen von drei Fernsehsendungen live. Die Debatte startet um 19 Uhr und wird von a.tv und auf unserer Internetseite augsburger-allgemeine.de live übertragen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wohnen und Verkehr, denn in der wachsenden Großstadt Augsburg gibt es in diesen beiden Bereichen die größten Herausforderungen zu meistern.

Die Augsburger können sich in die Sendungen einbringen – sei es, weil sie live im Studio sind, oder über soziale Netzwerke und die Mailadresse fragen@augsburg.tv Fragen schicken. Diese Fragen können sich entweder auf die beiden ausgewählten Themen beziehen, oder auch andere Bereiche ansprechen.

Die erste TV-Sendung findet heute Abend statt

Die erste Sendung ist bereits heute Abend: Am heutigen Mittwoch, 26. Februar, sind Lisa McQueen (Die Partei), Peter Hummel (Freie Wähler), Claudia Eberle (Pro Augsburg), Christian Pettinger (ÖDP), Andreas Jurca (AfD) und Lars Vollmar (FDP) zu Gast.

Die Sendung am 5. März bestreiten Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand), Frederik Hintermayr (Die Linke), Anna Tabak (WSA), Roland Wegner (V-Partei) sowie je ein Kandidat von Polit-WG/DiB und Generation Aux. Diese Gruppierungen stellen keine eigenen OB-Kandidaten, sie treten bei der Kommunalwahl aber mit einer Stadtratsliste an.

Diese beiden Kandidatenrunden haben Augsburger Allgemeine, HITRADIO RT1 und a.tv ausgelost, um die Zusammenstellungen der Diskussionsrunden dem Zufall zu überlassen. Die Abschlussrunde ist den Favoriten der OB-Wahl gewidmet: Am Mittwoch, 11. März, holen wir Eva Weber, Martina Wild und Dirk Wurm aufs Podium.

Moderiert wird die Sendung von Nicole Prestle (Augsburger Allgemeine) und Jan Klukkert (a.tv). Stefan Mack (HITRADIO RT1) und ein Team von Redakteuren wird während der Sendung mit den Zuschauern im Saal und online in Kontakt bleiben und dessen Fragen ans Podium weiterleiten.

