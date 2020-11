17:49 Uhr

Die Stadt Augsburg geht jetzt strenger gegen Maskenverweigerer vor

Eine Maskenpflicht gilt in der Augsburger Innenstadt - aber auch in vielen anderen Straßen.

Plus Wer in den ausgewiesenen Zonen in Augsburg keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, muss zahlen. Ordnungskräfte wollen nicht länger mit Bürgern darüber diskutieren.

Von Michael Hörmann

30 Mitarbeiter gehören derzeit zum Team des städtischen Ordnungsdienstes. Ihre Aufgabe ist die Kontrolle, ob sich die Menschen im Stadtgebiet an die Auflagen halten, die wegen der Corona-Pandemie gelten - dazu zählt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in ausgewiesenen Gebieten. Maskenverweigerer gibt es immer wieder. "Seit Anfang November wurden allein vom Ordnungsdienst insgesamt 80 gebührenpflichtige Verwarnungen mit Sofortkasse ausgesprochen und 650 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, die ein Bußgeld nach sich ziehen, erstellt", sagte Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) am Montag. Da die Stadt mittlerweile davon ausgeht, dass die Bürger über die verschärften Regeln gut informiert sind, werden jetzt schneller Strafen ausgesprochen - ohne große Diskussion.

Maskenpflicht & Co.: Augsburgs Ordnungsreferent erläutert die neue Strategie

Diese strengere Strategie sei nötig, meint Frank Pintsch: "Die Einhaltung der Regeln ist für die Brechung der zweiten Welle unabdingbar, weswegen auch der Vollzug stärker erfolgt." Der Großteil der aktenkundig gewordenen Fälle beziehe sich auf Verstöße gegen die Maskenpflicht. Bei Schwerpunktkontrollen in Einzelhandel und Gewerbebetrieben, unter anderem bei Friseuren, seien zudem Verstöße gegen Hygienekonzepte festgestellt worden. Das Verwarngeld ist die Verschärfung einer mündlichen Verwarnung. Bei sofortiger Zahlung werden 55 Euro fällig. Das Bußgeld bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht beläuft sich auf 250 Euro für Privatpersonen.

Eine Maskenpflicht gilt nicht nur in der Innenstadt und in Stadtteilzentren, sondern auch an beliebten Ausflugszielen. Dazu gehören Kuhsee, Hochablass und ein Teilabschnitt der Wertach im Bereich der Kulperhütte und der Uferseite gegenüber. Gerade hier gab es am Wochenende gezielte Kontrollen. Pintsch informiert: "Auch hier wurden Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt und geahndet." Grundsätzlich hielten sich sehr viele Bürger an die Regeln, was ein starkes Zeichen der Selbstverantwortung sei. So sei jedenfalls die Einschätzung der Ordnungskräfte.

Der Ordnungsdienst war zuletzt personell verstärkt worden, um zusammen mit der Polizei die Zahl der Kontrollen zu erhöhen. In großen Teilen der Innenstadt gilt schon seit einigen Wochen eine Maskenpflicht. Zuletzt kamen einige Hauptstraßen in Stadtteilen hinzu. Die Streifen der Ordnungsbehörde sind in sämtlichen Bereichen im Stadtgebiet unterwegs, in denen die Maskenpflicht gilt. Schwerpunkt war am vergangenen Samstag die Innenstadt. Die Einsatzorte der Ordnungskräfte würden teils kurzfristig festgelegt, heißt es. Dies sei abhängig von Faktoren wie Uhrzeit und Witterung. An Stoßzeiten im Nahverkehr gebe es generell mehr Kontrollen in Bus und Tram, erläutert der Ordnungsreferent. Bei tristem und regnerischem Wetter werde an den beliebten Ausflugszielen dagegen selten kontrolliert.

Corona-Regeln in Augsburg: Auch die Polizei ahndet Verstöße

Kontrolliert wird die Einhaltung der Maskenpflicht zudem von der Augsburger Polizei. Dies geschieht in der Regel während des normalen Streifendienstes der Beamten. Im Bedarfsfall könne die Polizei aber jederzeit mal eine Schwerpunktaktion starten, hieß es zuletzt.

