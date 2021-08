Die Polizei sucht Flüchtige zweier Unfälle

In der Firnhaberau wurde ein BMW beschädigt, in Hochzoll traf es einen Smart.

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, wurde ein in der Albrecht-Dürer-Straße (auf Höhe der 120er-Hausnummern) abgestellter BMW am Heck beschädigt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrradfahrer gegen das Heck fuhr und hierbei verschiedene Schäden verursachte. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 1000 Euro. Auch in Hochzoll verursachte eine Person einen erheblichen Sachschaden, ohne sich darum zu kümmern. Laut Polizei wurde in der Zeit von Dienstag , 12 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, ein in der Oberländer Straße (auf Höhe der 20er-Hausnummern) geparkter Smart am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher beziehungsweise die -verursacherin fuhr offenbar mittig auf das Heck auf und verursachte dadurch diverse Schäden am Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (bau)