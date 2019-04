17:00 Uhr

Frau fährt betrunken in Stühle vor einem Lokal

Alkoholisierte Autofahrer verursachen am Wochenende kuriose Unfälle

Von Eva Maria Knab

Es war Glück im Unglück: Eine angetrunkene Autofahrerin ist am Samstagabend beim Einparken in der Jakoberstraße in der Außenbestuhlung eines Lokals gelandet. Dort saßen mehrere Menschen, die aber nicht verletzt wurden.

Passanten machten eine Polizeistreife gegen 19 Uhr auf das missglückte Parkmanöver aufmerksam. Die Autofahrerin parkte dann vor den Augen der Streife wieder aus und fuhr noch etwa 100 Meter weiter, bevor sie auf die Anhaltesignale reagierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 55-Jährige knapp zwei Promille im Blut hatte. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Frau sichergestellt.

Mit über zwei Promille in Augsburg unterwegs

Am Freitagvormittag hat ein alkoholisierter Autofahrer in Hochzoll beim Aussteigen aus seinem Wagen ein Straßenschild übersehen. Nach Angaben der Polizei teilte ein Anwohner in der Neuschwansteinstraße den Unfall gegen 9.35 mit. Direkt vor seinem Haus habe ein Transporter geparkt und der Fahrer habe beim Aussteigen die Fahrertür mit solcher Wucht an das Straßenschild geschlagen, dass die Scheibe der Türe zerbrach. Eine Streife stellte stellte beim Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der 33-Jährige, der auch keinen gültigen Führerschein hatte, erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am Sonntagabend war ein Autofahrer angetrunken mit seinem Pkw zum Plärrer unterwegs, und das mit seinen beiden Töchtern im Alter von neun und zehn Jahren, so die Polizei. Der 42-jährige Mann verursachte zwar keinen Unfall, fiel aber gegen 22 Uhr auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße durch unsichere Fahrweise auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

