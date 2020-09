06:19 Uhr

Fridays for Future streikt heute in Augsburg wieder fürs Klima

Plus Vor einem Jahr demonstrierten bei Fridays for Future mindestens 6000 Menschen vor dem Rathaus in Augsburg. Was die Klimaschützer dieses Mal vorhaben.

Von Lina Quotschalla

Solche Menschenmassen wie im vorigen Jahr wird es dieses Mal aller Voraussicht nach nicht geben – unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Beim vergangenen Klimastreik protestierten auf dem Augsburger Rathausplatz mindestens 6000 Menschen. Weltweit soll an diesem Freitag wieder für das Klima gestreikt werden. In Augsburg startet die Demonstration der Klima-Bewegung Fridays for Future um 17 Uhr am Ulrichsplatz. Aufgrund von Corona ist es dieses Mal eine Fahrraddemo. Zudem müssen Masken getragen und die Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Dieses Jahr soll ab dem Ulrichsplatz eine Tour von ungefähr elf Kilometern im Innenstadtraum abgefahren werden. Doch auch Menschen, die kein Fahrrad besitzen oder aus anderen Gründen nur zu Fuß teilnehmen können, seien herzlich willkommen, sagen die Initiatoren. „Wir haben uns ein Alternativprogramm überlegt. Wir werden Straßenkreiden verteilen, sodass auf den Plätzen in Augsburg Bilder und Sprüche auf den Boden gemalt werden können“, erklärt Ingo Blechschmidt, einer der Organisatoren des Klimastreiks in Augsburg.

Fridays for Future: Das fordern die Demonstranten in Augsburg

Sollte die Kreideaktion aufgrund des Wetters nicht möglich sein, soll stattdessen eine „Wäscheleinendemo“ stattfinden. Dabei wird eine Wäscheleine zwischen zwei Personen gespannt und diese mit einem Plakat behängt. So soll auch hier der Sicherheitsabstand gewährt werden. „Wir haben das während der Corona-Krise schon mal gemacht und es hat sehr gut funktioniert“, sagt der Organisator.

Das diesjährige Motto lautet „Kein Grad weiter“ und wurde von allen teilnehmenden Ortsgruppen gemeinsam beschlossen. Es soll vor allem auf die rasant zunehmende Klimaerwärmung aufmerksam machen und der Politik ein Signal senden, die Energiewende wieder aufzunehmen, so Blechschmidt. „Die Klimakatastrophe ist nicht wie eine Treppe, auf der man einfach stehen bleiben oder gar einen Schritt zurück machen kann“, meint der Umweltaktivist. Jede weitere Erwärmung des Klimas sei unumkehrbar.

Letztes Jahr trafen sich laut Polizei mindestens 6000 Menschen unterschiedlichster Altersgruppen am Rathausplatz, um zu demonstrieren. Die Protestierenden zogen dann von dort aus durch die Augsburger Innenstadt. Wie viele Menschen dieses Jahr teilnehmen werden, könne man nicht abschätzen, sagt Ingo Blechschmidt. „Abgesehen davon, dass das Wetter ja nicht so gut werden soll, nehmen wir Klimaaktivisten die Pandemie sehr ernst.“ Er betont: „Wir definieren uns aber auch nicht über Zahlen.“ Trotzdem freue man sich auf Freitag, fügt er hinzu. Erwartet werden neben Schülerinnen und Schülern wie letztes Jahr aber wieder Menschen aller Altersgruppen.

Augsburger Klimaschützer fahren am Wochenende zu "Ende Gelände"

Seit fast drei Monaten protestieren die Augsburger Klimaaktivisten nun auch schon neben dem Rathaus mit einem Camp gegen die aus ihrer Sicht zu zögerliche Klimapolitik auf Bundesebene und in Augsburg. Am Wochenende wollen rund 60 Aktivisten aus der Region Augsburg ins Rheinland fahren. Dort wollen sie an einer großen Protestaktion unter dem Titel „Ende Gelände“ gegen den weiteren Braunkohleabbau und die klimaschädliche Energiegewinnung aus Kohle teilzunehmen.

